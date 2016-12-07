Filmin başrol oyuncuları Gupse Özay, Buğra Gürsoy ve Eda Ece’nin katılımıyla gerçekleştirilen film gösterimine Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi. Gösterim öncesinde seyircilerle bir araya gelen film ekibi, seyircilerle kısa bir süre sohbet etti ve hatıra selfiesi çekindi.

Film hakkında bilgi vermek için basın mensuplarının sorularını cevaplayan filmin senaristi ve başrol oyuncusu Gupse Özay, “Görümce hepimizin bildiği bir şey, çok görümce var etrafımızda. Ben kendim bile görümceyim, arada kalan damatlar, erkek kardeşler, zavallı gelinler var. Biz bunun komedisini yaptık. Biraz da dram var işin içinde, harika bir film oldu diye düşünüyorum. Gerçek hayatta görümce olduğum için kendi yaşadıklarımı biraz abartarak yazdım. Böyle harika oyuncularla birlikte olunca ve iyi bir yönetmenler birleşince de bambaşka bir şey çıkıyor ortaya. Kafa yapımız çok uyuştu. Hepimiz birbirimizle o kadar iyi anlaştık ki” şeklinde konuştu.

Filmde Yeliz karakterinin kardeşi Ahmet’i canlandıran Buğra Gülsoy ise çok keyifli sahneler çektiklerini, gülmekten zorlukla çektikleri sahneler olduğunu söyledi.

Caner Ünver

