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Görüntüleriyle yürekleri sızlatan yaşlı adam öldü

Antalya'da özel bir huzurevinde cilt kanseri sebebiyle yüzünde oluşan yaralarla gündeme gelen 90 yaşındaki Ahmet Solak, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Görüntüleriyle yürekleri sızlatan yaşlı adam öldü

12 Ekim 2016 15:35

Antalya'da özel bir huzurevinde cep telefonuyla çekilen görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmış ve Antalya Valiliği'nin talimatı doğrultusunda görevlendirilen doktor heyeti, yüzü yara içinde olan yaşlı adamı hastanede muayene etmişti. Huzurevi sakini 90 yaşındaki Ahmet Solak'ın sağlık durumunu incelemek üzere Antalya Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden (SBÜ AEAH) bir başhekim yardımcısı, 1 dahiliye uzmanı, 1 dermatoloji uzmanından oluşan sağlık heyeti görevlendirilmişti. Heyet, Ahmet Solak'ın muayenesini 5 Ekim Çarşamba günü huzurevinde gerçekleştirdikten sonra sağlık kontrollerinin daha detaylı tetkiki için Ahmet Solak'ı 6 Ekim Perşembe günü SBÜ AEAH’ne getirmiş ve burada yapılan muayenede hastanın sağ facial-temporal ve paryetal alanı kaplayan ileri evre cilt kanseri olduğu, sağ gözünde mix enfeksiyonu olduğu tespit edilmişti. Ayrıca Ahmet Solak'ın göz hastalıkları uzmanı tarafından yapılan muayenesinde yüz felci tanısı konulmuş ve hastaya ilacı reçete edilerek, düzenli olarak kontrole gelmesi istenmişti.

Tedaviye başlanmıştı

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, dermatoloji uzmanı tarafından yapılan muayenesinde hastadan yara kültürü alındığı, pansuman amaçlı kullanacağı ilaçların reçete edilerek antibiyotik ilacı için Ahmet Solak'ın Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'ne yönlendirildiği bildirilmişti. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından hastanın kan ve idrar tahlilleri yapıldığı ifade edilen açıklamada şöyle denilmişti: 

"Tahlil sonuçları beklenmektedir. Çıkacak sonuçlara göre gerekli görülürse hastanın tedavisi düzenlenecektir. Hastanın tüm tedavisi ayaktan gerçekleştirilmiş olup, yataklı tedavi uygulaması gerekli görülmemiştir. Huzurevi yetkilileri ile görüşülerek hastanın hastanemizde tetkik ve tedavileri ile ilgili yapılacak bir şey olması halinde bizzat hastanemiz başhekimliği tarafından ilgilenileceği ifade edilmiş olup, bakımı için hekimlerimiz tarafından gerekli tavsiyelerle hasta Ahmet Solak bakımevine gönderilmiştir."
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından huzureviyle ilgili başlatılan ve iki müfettişin görevlendirildiği soruşturma halen devam ederken, Ahmet Solak bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Huzurevinden Antalya Büyükşehir Mezarlığına getirilen Ahmat Solak'ın cenazesi, buradaki gasil işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Ahmet Solak'ın yakınları Bakanlık soruşturmasının sonucuna göre hareket edeceklerini ifade etti. 90 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Solak, toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi. 


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