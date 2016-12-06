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Görüş gününde arabaları soyuldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yakınlarını ziyarete gelen 2 vatandaşın cezaevi önüne park ettikleri araçlarını soydu.


06 Aralık 2016 11:17

Alınan bilgiye göre, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan iki mahkumun akrabaları, görüş günü dolayısıyla geldikleri cezaevi önüne sabah saatlerinde araçlarını park etti. Cezaevine alınmayan elektronik eşya ve diğer malzemelerini araçlarına bırakarak içeri giren vatandaşlar, dönüşlerinde ise araçlarının soyulduğunu fark etti.

Hırsız ya da hırsızlar, Kayseri’den görüş için gelen ve cezaevi önüne bırakılan ve N.B.’ye ait 38 JB 276 plakalı otomobilin yolcu tarafındaki ön camını kırarak içeride bulunan ve altın, ziynet eşyası ve cep telefonlarının olduğu 2 adet çantayı çaldı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, daha sonra hemen yan tarafta bulunan ve sahibi öğrenilemeyen 46 EG 611 plakalı otomobilin de arka camını kırdı. Hırsız ya da hırsızların bu araçtan da cep telefonu ve cüzdan gibi çok sayıda malzemeyi çaldığı tahmin ediliyor.

Polis ekipleri, hırsızlık bilgisinin ulaşmasının ardından bölgeye gelirken, 155 Polis İmdat hattına Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda 2 adet çanta olduğu ihbarı yapıldı. Ekipler, yaptıkları incelemede çantaların, cezaevi önündeki N.B.’ye ait araçtan çalındığını belirledi. Polis Olay Yeri İnceleme ekipleri, soyulan her iki araçta da parmak izi incelemesi yaptı. 

Murat Sürücü
KAHRAMANMARAŞ


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