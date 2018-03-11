Diğer
Kategoriler

Görüşmeler devam ediyor! Çalışan başına 2 bin 29 lira

Meclis`te görüşmeleri devam eden torba tasarı ile yeni çalışanların tüm prim ve vergileri devlet tarafından ödenecek. İşverenler her ay 883 liralık teşvike kavuşmuş olacak.

Görüşmeler devam ediyor! Çalışan başına 2 bin 29 lira

11 Mart 2018 12:12

Normal bir çalışan için ödenecek rakam asgari ücret üzerinden 883 lirayı bulacak. Böylece işverenler her ay 883 liralık teşvike kavuşmuş olacak.

Çalışan başına 2 bin 29 lira


Bilişim ve imalat sektörlerinde yeni eleman alındığında ödenecek teşvik asgari ücret ile sınırlanmayacak. Orada brüt ücret üzerinden teşvik verilecek ve bu miktar da 2.029 lirayı bulacak. Takvim'in haberine göre, verilecek teşvikler 12 ay boyunca ödenecek. Kadın ve genç istihdamında teşvik süresi 18 aya kadar çıkacak. Teşviklerden yararlanabilmek için SGK'ya borçlu olmamak, zamanında evrakları vermek ve sigortasız işçi çalıştırmamak isteniyor.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç