Gösteri yapan insansı robot ’bayıldı’

Merkez kampüste gerçekleştirilen 2. Teknoversite Günleri’nde İSTE ailesine yeni katılan ’Robiste’ adı verilen programlanabilir insansı robot, etkinlikte sunuculuk yaptı, fıkralar anlattı, halaylar çekti, çayda çıra, horon ve harmandalı oynadı, izleyenlerle Türkçe ve İngilizce olarak diyaloga girdi.

Robiste bir yandan teknolojinin ulaştığı boyut ve mesafe hakkında katılımcılara mesajlar verip düşündürürken, diğer yandan keyifli anlar yaşattı.

Teknoversite Günleri’nde ilgi odağı olan Robiste, bir süre sonra yere yığılınca, salonda gülüşmelere neden oldu.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, teknolojiye adanmış bir teknik üniversite olduklarını belirterek, “Bu yüzden, kendimize ‘Teknoversite’ diyoruz ve bu vizyonun altını dolduracak çalışmalar yapıyoruz. Kimi zaman ‘Teknoversite nedir’ diye soruluyor? ‘Nereden çıktı bu’ diye soruluyor? Teknoversite, en basit şekliyle; üniversitenin teknolojikleşmesini, teknolojinin üniversiteleşmesini ifade etmektedir. Robiste bir insansı robottur. İSTE ailesine yeni katıldı. O’nu bir reklam yüzü olmaktan daha çok, Teknoversite vizyonu ile kurmaya çalıştığımız, öğrenmeyi öğrenmeye ve üretmeye dayalı yeni bir yükseköğretim ekosisteminin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Çok yakında inşallah üniversitemizdeki insansı robotların, insansız araçların, otomatların sayısı daha da artacak ve daha da önemlisi biz artık bunları kendimiz yapmayı planlıyoruz. Mezunlarımızın teknolojiyi ürünleştirerek toplumun yaşam kalitesini artırmasını hedefliyoruz” dedi.

Mustafa Mert