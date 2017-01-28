Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Sağlık
  •  » Göz altı ışık dolgusunda yaş aralığına dikkat

Göz altı ışık dolgusunda yaş aralığına dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, göz altı ışık dolgusunda yaş aralığına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Göz altı ışık dolgusunda yaş aralığına dikkat

28 Ocak 2017 11:17

Op. Dr. Şeyda Atabay, göz altı ışık dolgusunun içeriğindeki yarı çapraz bağlı hyaluronik asit, vitamin mineral aminoasitlerler sayesinde göz altı bölgesindeki çöküklük ve buna bağlı morluklarda uygulanan etkili bir tedavi yöntemi olduğunu ifade ederek, "Göz çevresinin yoğun damar ve sinir ağı ile çevrili olması ve anatomik olarak özellikler içermesi nedeniyle, uygulamanın kanül ile yapılması önerilir. Uygulanan ürünün güvenilir olması ve uygulamanın kanül yapılması ve uygulamayı yapan hekimin deneyimli olması sonucunda bu uygulamanın yapılabileceği yaş sınırı kısıtlaması yoktur. Genel olarak büyüme ve gelişme hesaba alındığında 18 yaş sonrası uygulama daha doğrudur. Ancak bazen hastaya özel nedenler ile çok daha erken yaşlarda uygulama yapılabilinmektedir. Uygulamanın en etkili olduğu ve en güzel sonuçları aldığımız hasta yaş gurubu 20'li ve 30'lu yaşlardır" ifadelerini kaydetti.
Op. Dr. Şeyda Atabay, 40’lı yaşlardaki hastalarda da çok güzel sonuçlar alındığını ancak daha güzel sonuçlar için ek tedavilere gereksinim duyulabildiğini anlatarak, "Uygulamanın kolaylıkla tekrarlanabilir olması, tekrarlanmadığında da hiç bir kötü sonuç yaratmaması biz doktorlar ve hastalarımız için gayet güvenli bir uygulama olduğunu göstermektedir" dedi.
 

Etiketler: Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 6°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!