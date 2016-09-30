Karşıyaka'daki Net Göz Merkezi'nde görevli 17 yıllık göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Hayati Türker, lazer teknolojisi (presbyond lazer) ile gerçekleştirilen operasyonla göz sağlığına kavuştu. Yakını ve uzağı görme problemi olan göz doktoru, kendisi gibi göz hastalıkları uzmanı olan kardeşi Op. Dr. Hakan Türker tarafından ameliyat edildi. Çalıştığı göz merkezinde gerçekleşen başarılı ameliyatla Dr. Türker, gözlüklerinden kurtuldu. Yakın ve uzak gözlüğü kullandığını söyleyen Dr. Türker, operasyondan bir kaç dakika sonra görme kusurlarının sona erdiğini, uzak ve yakını çok net görmeye başladığını söyledi.

"Ameliyatlarda hijyen gereği gözlüğümü çıkartamıyordum"

Gözlük kullanımının özellikle saatlerce ve steril bir şekilde sürdürdükleri ameliyatlarda güçlüğe neden olduğunu anlatan Dr. Hayati Türker, "Saatlerce süren ameliyatlarda, gözlüğümü hep başka birinin çıkarıp takması gerekiyordu. Steril koşulları gereği bir cerrah olarak kendi gözlüğümü takıp çıkartamıyordum. Göz rahatsızlığım için bir süre kullandığım kontakt lensler de kanlanma ve batmalara sebep oluyordu. Ameliyatla hem gözlüklerden hem de kontakt lenslerden kurtuldum" diye konuştu.

"Bir göz doktoru olarak lazer teknolojisine güvendim"

Operasyonda kendisine uzak ve yakın gözlük ve kontakt lens ihtiyacını ortadan kaldıracak bir lazer tedavisi (presbyond lazer) uygulandığını belirten Dr. Türker, "Bir göz doktoru olarak lazer teknolojisine güvendim ve ameliyat oldum. Litaratürü yakından takip ediyorum. Benim olduğum lazer ameliyatını geliştiren Profesör Dan Reinstein kendi yetiştirdiği asistanına bu ameliyatı olmuştur. Kendisi ‘’London Vision Clinic’’te bu konu üstünde yoğun olarak çalışmaktadır. Presbyond Lazerde dünya çapında çalışmaları olan Dr. Sri Ganesh’te Profesör Dan Reinstein tarafından ameliyat edilmiştir. Böylesine dünya çapında doktorların presbyond lazer olmaları beni etkiledi. Net göz merkezinde bu teknolojiyi defalarca kullandık, uyguladığımız hastalardaki memnuniyet beni karar vermemde olumlu etkiledi. Bir göz doktoru için kriter şudur. Yapılan cerrahi işlemin sağlıklı ve kullanışlı olması yeterli değildir. Aynı zamanda gelecekte de etkisinin devam ediyor olması gerekir. Bu tedavi şeklinde ileride katarakt bile olsanız, yakın ve uzak görmeniz bozulmuyor. Merkezimizde bu yöntemi kendimize uyguladığımız gibi hastalarımıza da uyguluyoruz" diye konuştu.

Kardeşi ameliyat etti

Ameliyat öncesi uzak yakın düzeltme hesaplarının ve bu bilgilerin lazer cihazına aktarımının Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Behram Yıldırım Şimşek tarafından yapıldığını, ameliyatı ise göz doktoru kardeşinin gerçekleştirdiğini anlatan Dr. Türker, "Toplumda göz doktorları neden gözlük takıyor, lazer ameliyatı olmuyorlar' gibi bir kanı var. Bir göz doktoru olarak, litaratürdeki bilimsel çalışmalar ve bu operasyonu geçiren hastalar, geçirdiğim lazer ameliyatının çok güvenli, gelecekte de hastanın göz sağlığını koruyucu bir çalışma olduğunu gösteriyor. Hastalar bu konudaki gerekli bilgileri www.netgoz.net adresimizden de öğrenebilirler" dedi.