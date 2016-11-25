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Göz kamaştıran ebru sergisi tarihi müzede ziyaretçilere açıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Kent Müzesi farklı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Bursa'da yaşayan 5 padişahın ebru üzerine baskılı tuğralarının da yer aldığı birbirinden farklı 150 eser tarihi müzede bir hafta boyunca sergilenecek.

Göz kamaştıran ebru sergisi tarihi müzede ziyaretçilere açıldı

25 Kasım 2016 11:18
Göz kamaştıran ebru sergisi tarihi müzede ziyaretçilere açıldı - Tıkla İzle

İnegöl Belediyesi işbirliğinde Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan “Renklerin Büyüsü” konulu ebru sergisi, İnegöl Kent Müzesinde ilçe halkının izlenimine sunuldu. Birbirinden güzel eserlerin yer aldığı serginin açılışına ilgi yoğun oldu. Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte AK Partili yönetici ve meclis üyeleri, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü ve vatandaşların katıldığı sergi açılışında konuşan Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Nilüfer Karakoç, “Ülkemizde toplam sayısı 18’i bulan Olgunlaşma Enstitülerinden biri olan Bursa Olgunlaşma Enstitüsü 1996 yılında çalışmalarına başlamıştır. Enstitümüz kültürel değerleri, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel Türk el sanatlarını koruyan ve aslına sadık kalarak gelecek kuşaklara aktarılmasına öncülük eden seçkin örneklerini yurt içi ve yurt dışında defile ve sergilerle tanıtan sanatsal ağırlıklı eğitim ve üretim çalışmalarını birlikte sürdüren bir eğitim kurumudur” dedi.

150 PARÇA ESER İZLENİME SUNULDU
Sergi hakkında da konuşan Karakoç, “150 parçadan oluşan Renklerin Büyüsü konulu Ebru Sergisi; geleneksel el sanatlarımızdan ebru tekniği kullanılarak hazırlanan tablolar, Bursa’da yaşamış 5 padişahın ebru üzerine baskılı tuğraları, modernize ebru teknikleri ile üzerine pentur çalışılan tablolar, murakka çalışmaları, ipek, deri ve değişik materyallerle uygulanmış aksesuarlardan oluşmaktadır” ifadelerinde bulundu.

Müzedeki 73'ncü sergi
Nilüfer Karakoç’un ardından ise Belediye Başkanı Alinur Aktaş kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Sözlerine 24 Kasım öğretmenler gününü hatırlatarak başlayan Aktaş, “Bu serginin hazırlanmasında da öğretmenlerin emekleri var. Sözlerime de onların günlerini kutlayarak başlamak istiyorum. Öğretmenlerimiz çok özel ve değerliler” dedi. İnegöl’ün bir kültür sanat ve bir tarih şehri olduğuna vurgu yapan Aktaş, “Bu gördüğünüz müze İnegöl’deki birçok emekçi tarafından hazırlandı. Burası sadece bir müze de değil. Burada biz geçmişimizi vurguluyoruz. Beraberinde de İnegöl ile alakalı değerleri, yaptığımız bu tip sergi ve konferanslarla ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Olgunlaşma Enstitüsü ile ilk sergimizi de yapmıyoruz. Ancak yeni Müdiremizle ilk sergimiz bu. Daha önce yine burada “Bursa yöresinde hamam kültürü” sergisi, “Geçmişten günümüze kadın başlıkları” fotoğraf sergisi ve “Elimizin emeği el nakışları” sergisi olmak üzere 3 sergi gerçekleştirmiştik. Bugün 4’üncü kez ve gerçekten önemli bir dalda ebru sanatının en güzel örneklerini göreceğimiz sergimizi açıyoruz. Aynı zamanda bu sergi müzemizin de 73’üncü sergisi” diye konuştu.
Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergiyi gezenler hayranlıklarını gizleyemezken, serginin 2 Aralık tarihine kadar açık kalacağı da belirtildi. 

Etiketler: Bursa Kent Müzesi, ebru sergisi, İnegöl Belediyesi


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