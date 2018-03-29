Göz kapağı estetiğinde lazer ameliyatı

Yaşlanmanın kendini en çok gösterdiği bölgelerden olan göz kapağı, yapısı gereği hem çok hareketli hem de çok ince derilidir. Bu nedenle zamana çok çabuk boyun eğmektedir. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türker Özyiğit, göz kapaklarında yaşanan deformasyonlar ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Göz çevresinde başlayan tüm sarkmalar ve gevşemelerin göz kapaklarını etkilediğini belirten Op. Dr. Türker Özyiğit, göz kapağında yaşanan bu deformasyonların bazen yaşa bağlı bazen de genetik faktörlü olabileceğini ifade etti.

''Mutsuz görüntünüzü silebilirsiniz''

Alt göz kapağındaki kırışıklık ve sarkmaların, gözaltı torbalarıyla birleştiğinde kişiye yorgun ve mutsuz bir görüntü vereceğini dile getiren Op. Dr. Özyiğit, göz kapağı ameliyatı ile bu ifadenin ortadan kaldırılabileceğini belirtti.

Op. Dr. Özyiğit sözlerine şöyle devam etti: ''Ameliyatlı göz kapağı germe ameliyatı için göz kapağını kapatmış bir deri fazlalığından bahsediyoruz. Genellikle ki bazen bu durum çok ilerleyip kirpikleri dahi aşağı doğru iten ve görüşü perdeleyen hale gelebiliyor. Ameliyat ile amacımız sadece deri fazlalığını almak değil ancak içeride yer değiştirip fıtıklaşan yağ dokusuna ve gevşemiş kaslara da müdahale etmek ve 20-25 yıl geriye götürmek göz çevresini. Ameliyat planlamasını göz açılırken katlanan çizgi üzerinden yapıyoruz. İyileşme sonrası herhangi bir iz kalmıyor. Ameliyat öncesinde var olan kaz ayaklarını da içine katıp tam bir germe sağlıyoruz''.

Lazer ameliyatıyla iyileşme daha hızlı

Klasik göz kapağı germe ameliyatının oldukça kanlı bir ameliyat olduğuna ve genel anestezi altında yapıldığına değinen Op. Dr. Özyiğit, ameliyat sonrası dönemde morluklar ve ödemin uzun süreceğini ve hassas bir bölgede travmalı bir çalışma olduğu için iyileşmenin yavaş olduğunu söyleyerek şu açıklamayı yaptı: ''Klasik ameliyat sırasında neşter ile deri fazlası kesilir, yağ dokusu neşter ile kesilerek alınır ve kas da yine neşter ile kesilmek suretiyle kısaltılır. Lazerle ameliyatın neşter kullanmadan yapılır. Tüm kesiler, lazer ışını ile vücuda hiç değmeden yapılır, morluk ve ödem çok az olur. Lazer, yağ dokusunu buharlaştırarak ortadan kaldırır ve fıtıklaşma hiç neşter kullanılmadan çözülür. Aynı durum kas sıkılaştırması için de geçerlidir. Gevşemiş kas, lazer yardımı ile hiçbir kesi olmadan sıkılaştırılır dolayısıyla üst göz kapağı germe ameliyatındaki en büyük travma sebebi ortadan kalkar. Hızlı iyileşmeyi, daha az ağrı, morluk ve ödemi sağlayan tüm bu faydalar, sonucun da daha hızlı ortaya çıkmasını sağlamaktadır''.