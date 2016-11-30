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Göz kapağı estetiğinde lazer dönemi

Göz kapağı düşüklüğü ve göz kapağı sarkması son yıllarda estetik görünüm ve sağlık açısından en çok karşılaşılan problemlerin başında geliyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türker Özyiğit, göz kapağı estetiği hakkında bilgi verdi.

Göz kapağı estetiğinde lazer dönemi

30 Kasım 2016 12:54

Karın bölgesindeki gevşeklik veya basen bölgesindeki yağlanmanın kıyafetlerle kamufle edilebildiğini, fakat gözlerin, her toplumda ve her cinsiyette açık olduğunu ve saklanamadığını belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türker Özyiğit, göz kapağı estetiği hakkında bilgi verdi.

Problemin tedavisi cerrahi
Türkiye’de göz hekimlerinin sayısının plastik cerrahlara oranla daha fazla olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Türker Özyiğit, "Başka tanılar altında bu işlemin yapılması ihtimaline karşılık hastalar bilinçli olmalı. Toplu yapılan işlemler neticesinde bir de esas eğitimini almamış bir branş tarafından yapılarak göz kapağı ameliyatlarının revizyon yüzdesinde son zamanlarda oldukça fazla artış gözleniyor. Göz kapağı estetiği ile ilgili plastik cerrahlara müracaat edilmesi gerekiyor" dedi.

Göz kapağı ameliyatlarında lazer kullanılmasının sebebi
Göz kapağı ameliyatlarında son zamanlarda lazer yönteminin kullanılmaya başladığını belirten Op. Dr. Özyiğit, "Dokuda lazer ile çalışılırken kanama olmuyor. Lazer keserek değil buharlaştırarak fazla dokuyu yok ediyor. Kesilmediği için dokunun anatomik bütünlüğü bozulmuyor ve minimum travma oluşturmuş oluyor. İyileşme daha çabuk olacağı gibi morarma çok daha hafif oluyor. Ayrıca doku ve fonksiyon korunuyor. Kas dokusunda kesi ve 'kas çıkarımı' yapılmıyor, 'muscle tightening' yani kas sıkılaştırması yapılıyor. Ayrıca gözün fıtıklaşmış olan yağ dokusu kesilmeden buharlaştırılır" şeklinde konuştu.

Doktor tecrübesi ve kullanılan cihaza dikkat edilmeli
Lazer kullanımının göz kapağı estetiğinde oldukça yeni ve sadece bu konuda tecrübesi olanlar tarafından kullanıldığının altını çizen Op. Dr. Özyiğit, "Göz kapağı estetiği olmak isteyenler doktorun lazer kullanımı konusundaki tecrübesini sorgulamalı. Göz kapağı estetiğinde kullanılan lazer cihazı da oldukça önemli. Uzakdoğu, Çin ve Güney Kore markalarından uzak durulmalı. İşlem lokal anestezi altında konuşarak yapılıyor. Hasta işlem sonrası hemen ayağa kalkıyor ve yürüyerek evine gidiyor" diye konuştu. 


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