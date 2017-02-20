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Göz kapak düşüklüğüne dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, göz kapağı düşüklüğünün sıklıkla karşılaşılan ve günümüzde görselliğin ön planda olması nedeniyle çok rahatsızlık veren bir durum olduğunu belirterek, bu probleme dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Göz kapak düşüklüğüne dikkat

20 Şubat 2017 10:47

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, "Normalde üst göz kapağımız gözümüzü 1 mm kadar örter. Bazı kişilerde bu durum biraz daha fazla olabilir. Üst göz kapağının bu şekilde düşük olmasına “pitozis” denmektedir. Kapak düşüklüğü hem yenidoğan bebeklerde, hem de erişkin ve yaşlılarda görülebilir. Bazen tek gözde bazense her iki gözde görülebilmektedir" dedi.

Göz kapağı düşüklüğünün nedenlerinin başta göz kapağını yukarıda tutan sinirdeki problemler olduğunu kaydeden Op.Dr. Atabay, "Göz kapağı kasındaki kusurlar (doğuştan kapak düşüklüğü olanlarda bu kas az gelişmiştir), yaşlanma ve göz ameliyatlarına bağlı kasta gevşemeler ve mekanik nedenler (örneğin kapaktaki tümörler, vb) olarak sıralanabilir. Göz kapağının düşük olması pekçok rahatsızlığı beraberinde getirir. Bunlardan en önemlisi çocuklarda olan göz kapak düşüklükleridir.

Bebek ve çocuklardaki göz kapak düşüklüğü görmeyi engelleyerek göz tembelliği (ambliyopi) yapabilmektedir. Bu nedenle bebek ve çocuklarda göz kapak düşüklüğü ile karşılaşıldığında öncelikle gözme aksını kapatıp kapatmadığına özellikle dikkat edilmelidir. Eğer görme aksını kapatıyorsa yani görmeyi engelliyorsa çocuğun yaşına bakılmaksızın en kısa sürede cerrahi operasyon yapılması gereklidir.

Bu durumda yapılacak cerrahi kaslar çok zayıf olması nedeniyle dışarıdan göze uygulanan askı materyali ile olmaktadır. Daha ileri yaşlarda olan hastalarda bu askı materyali hastanın bacağından alınan özel bir doku ile de sağlanabilir. Ancak çocuklarda bacak kasları çok iyi gelişmemiş olduğundan bu yol tercih edilmez" diye konuştu.

Göz kapak düşüklüğü olan çocuklarda bu durumun astigmatizma olarak adlandırıldığını belirten Op.Dr. Atabay, "Görme sorununa da yol açabilmektedir. Bu açıdan da ayrıca kontroller gerekmektedir. Göz kapak düşüklüğünün aşırı olmadığı durumlarda görmeye zarar vermediğinde ameliyat için biraz daha beklenebilir. Ancak bu asimetri çocuklarda psikolojik olarak sorunlara yol açabileceği ve okul ortamında rahatsızlık oluşturabileceğinden dolayı bu hastalarında okul çağı öncesi ameliyat olmalarını önermekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Doğuştan bir sorun olmayan ancak ileri yıllarda oluşan veya belirginleşen göz kapağı düşüklüklerinde ise kapak gücü nispeten iyi olmasından faydalanılarak mevcut kası güçlendirme ameliyatları yapmaktayız" diyen Op.Dr. Şeyda Atabay, "Göz kapağı düşüklüğünün tedavisi ameliyatladır. Diğer göz kapağı ameliyatları gibi üst göz kapağı kıvrım çizgisinden yapılmaktadır. Ameliyat sonrasında iz kalmamaktadır" şeklinde konuştu. 

Etiketler: Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, göz kapağı


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