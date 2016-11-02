Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Göz kırpma tartışmasıyla başladı, ortalık savaş alanına döndü

Göz kırpma tartışmasıyla başladı, ortalık savaş alanına döndü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde pazar yerinde iki Suriyeli aile arasında başlayan tartışma sonrası ortalık savaş alanına döndü. Olayda 5 kişi yaralanırken, 5 kişi ise gözaltına alındı. Olayın pazar yerinde göz kırpma meselesi yüzünden başladığı öğrenildi.

Göz kırpma tartışmasıyla başladı, ortalık savaş alanına döndü

02 Kasım 2016 09:13
Göz kırpma tartışmasıyla başladı, ortalık savaş alanına döndü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Karacabey'de dün akşam saatlerinde pazarda alışveriş yapan iki Suriyeli aile arasında yaşanan göz kırpma tartışması kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine demir sopa, sandalye ve kesici aletlerle saldırdılar.

Adeta savaş alanına dönen pazar yerinde 4 Suriyeli ile kavgayı ayırmaya çalışan bir Karacabeyli vatandaş yaralandı. Durumu ağır olan ve başından yaralanan A.A.A. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisine, Ö.A.H ise Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumları ağır olan iki şahsın hayati tehlikesi sürüyor. Hayati tehlikesi bulunmayan A.E, A.E ve H.K ise Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, A.E ve A.E'yi gözaltına aldı. H.A, A.B.S ve B.M ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar.

Bursalılar, Suriyelilere huzursuzluk çıkarmalarından dolayı tepki gösterdiler. 

Yasin Keskin

Etiketler: bursa, meydan savaşı, pazar yeri


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!