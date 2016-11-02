Edinilen bilgiye göre, Karacabey'de dün akşam saatlerinde pazarda alışveriş yapan iki Suriyeli aile arasında yaşanan göz kırpma tartışması kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine demir sopa, sandalye ve kesici aletlerle saldırdılar.

Adeta savaş alanına dönen pazar yerinde 4 Suriyeli ile kavgayı ayırmaya çalışan bir Karacabeyli vatandaş yaralandı. Durumu ağır olan ve başından yaralanan A.A.A. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisine, Ö.A.H ise Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumları ağır olan iki şahsın hayati tehlikesi sürüyor. Hayati tehlikesi bulunmayan A.E, A.E ve H.K ise Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, A.E ve A.E'yi gözaltına aldı. H.A, A.B.S ve B.M ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar.

Bursalılar, Suriyelilere huzursuzluk çıkarmalarından dolayı tepki gösterdiler. Yasin Keskin

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