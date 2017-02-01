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'Göz sağlığınız için ‘göz otu’ kullanın'

AksuVital AR-GE Merkezi'nden yüksek kimya mühendisi Ayşe Akan, gözlerin sağlıklı beslenmeyle göz yorgunluğu ve benzeri sorunlardan korunabileceğini, bununda göz otu denilen bitkiyle mümkün olduğunu belirtti.

Göz sağlığınız için göz otu kullanın

01 Şubat 2017 15:07

AksuVital AR-GE Merkezi’den yüksek kimya mühendisi Ayşe Akan, teknolojinin gelişmesiyle sürekli bilgisayar, telefon ve televizyon ekranına maruz kalan gözlerin çok daha fazla yorulduğunu söyledi. Akan, göz sağlığı için doğada göz otu (Euphrasia officinalis) denilen kendiliğinden yetişen bir bitki olduğunu ve göz şikayetlerine karşı kullanılabileceğini belirtti.

Ayşe Akan, “Araştırmalar günde 150-200 kez cep telefonuna baktığımızı söylüyor. Buna iş yerlerinde çalıştığımız ekranlar, evde seyrettiğimiz televizyonlar derken neredeyse sürekli ekrana ve ekran ışığına maruz kalıyoruz. Bu duruma paralel olarak gözlerimiz çok daha fazla yoruluyor. Yapılan istatiksel araştırmalar da göz rahatsızlıklarının yıllar bazında artış olduğunu gösteriyor. Göz sağlığı denildiğinde ilk aklımıza gelen herhalde havuçtur. Halbuki göz sağlığı için doğada bundan fazlası mevcut” diye konuştu.

Akan, Latince adı Euphrasia officinalis olan göz otunun, kırlarda kendiliğinden yetişen bir çeşit bitki olduğunu dile getirerek, “Gözlük otu adıyla da bilinen göz otunun ana bileşeni iridoitlerdir. Bir çeşit glikozit olan iridoitler tıbbi açıdan büyük öneme sahiptirler. Özellikle geleneksel Hindistan ve Çin tıbbında göz iltihabı, sarı benek ve arpacıklarda kullanımına dair kayıtlar mevcut. Kanada’da ise göz sağlığı için 1 yemek kaşığı yemeklere katılarak kullanımı mevcut. Koyu yeşil yapraklı sebzeler ve tam tahıllılar, ginkgo biloba gibi bitkiler dolaşımın düzgün olmasını sağlayarak gözlerin daha iyi beslenmesine yardımcı olacaktır. Bol miktarda A vitamini ve beta karoten içeren havuç gibi sebzelerde göz sağlığına önemli katkıları vardır ve tabiki güneş ışınlarına karşı mutlaka gözlük kullanın ve hekiminizin dediklerine uyun” şeklinde konuştu.

Göz sağlığı için göz otlu gıda takviyesini ürettiklerini ifade eden Akan şunları kaydetti: “Türkiye’nin doğal ürünler markası ShiffaHome bilimsel ve geleneksel verileri harmanlayarak göz sağlığı için göz otlu gıda takviyesini üretti. İçeriğinde bulunan antioksidanlar ve dokuların yenilenmesine yardımcı bitkilerle tam bir destekçi. Sağlık profesyonellerinin büyük ilgi gösterdiği ürün, ihtiyacı olan tüketicilerle buluştu”. 

Etiketler: AksuVital AR-GE Merkezi, göz sağlığı


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