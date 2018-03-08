Diğer
Kategoriler

Göz tansiyonu görme kaybına sebep oluyor

Glokomun merkezi görme alanının daralmasına yol açan göz tansiyonu anlamına gelen bir göz hastalığı olduğunu ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şermin İpçioğlu, geç kalındığında ise hastalığın görme kaybına sebep olabileceğini söyledi.

Göz tansiyonu görme kaybına sebep oluyor

08 Mart 2018 10:46

Gözümüzün içindeki basıncın yükselmesi ve göz sinirlerinin tahribatı olarak tanımlanan glokomun hastalarda görme alanında hasara sebep olabileceğini ve bunun körlüğe kadar gidebileceğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şermin İpçioğlu, "Bir göz hastalığı olan glokom için ailesel faktörler de önemlidir. Ailesinde glokom hastalığı olan kişiler mutlaka en az 6 ayda bir genel göz muayenesi yaptırması gerekir. Bunun dışında diyabet ve tansiyon hastaları da risk altındadır. Bu hastaların hastalığa yakalanma riski fazladır. Glokom fazla ilerlememiş ise ve göz tansiyonu değerinin üst sınırlarında olmadığı takdirde ilaçla tedavisi mümkündür. İlaçlar genellikle damla şeklindedir. İlaçla glokom tedavi edilebiliyorsa hasta yaşamı süresince ilaç kullanmaya devam edebilir. İlaçla tedavi edilemeyen bir sürece girildiyse cerrahi yöntemlere başvurulur" dedi.
Op. Dr. Şermin İpçioğlu, glokom hastalığının önemli bir göz hastalığı olduğunu, erken teşhisin çok önemli olduğunu ve glokomun körlüğe kadar gidebileceğini, bundan dolayı mutlaka rutin kontrollerin ve yılda bir kez detaylı göz muayenesinin yapılması gerektiğini dile getirdi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç