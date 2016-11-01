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Göz tansiyonu kör edebilir

Türkiye'de yaygın olan göz tansiyonunun önemli olduğunu ifade eden uzmanlar, önlem alınmadığı takdirde bu hastalığın kişiyi kör ederek kalıcı hastalıklara yol açabileceğini belirtiyor.

Göz tansiyonu kör edebilir

01 Kasım 2016 11:43

Medical Park İzmir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mucize Yararcan, ailesinde göz tansiyonu olan bireylerin risk altında bulunduğunu ifade etti. Erken tanı ile görme kaybının önüne geçilebildiğini dile getiren Yararcan, hastalığın göz damlası, lazer ve cerrahi yöntemlerle tedavi edildiğini anlattı. Op. Dr. Mucize Yararcan, “Göz siniri hücrelerinin zarar görmesiyle oluşan glokom genellikle 40 yaş üzeri kişilerde görülür. Diyabet, yüksek tansiyon, yüksek miyop veya hipermetropluk durumu ile sigara içenler risk altındadır. Gözün içinde sürekli bir sıvı bulunmaktadır. Bunun boşaltılmasından sorumlu kanallar ya daralır ya kapanır. Biriken sıvı yavaş yavaş gözbebeklerine basınç yapar” dedi.

Hastalık fark edilmiyo

Glokomun bazen baş ağrısı ile kendini gösterebildiğini kaydeden Op. Dr. Yararcan, “Hastalığa yakalanan kişi göz sinirlerindeki sorunu fark edemez. Çünkü göz zorlukla da olsa görme işlemini bir süre daha devam ettirir. Hasarı geri döndürmek imkansız olduğu için erken tanı çok önemli. Özellikle 40 yaş üzerindeki kişiler yılda bir kez göz tansiyonlarını ölçtürmeli” dedi.

Körlük riski var

Medical Park İzmir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mucize Yararcan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Özellikle göz çevresinde ve başta şiddetli ağrıya neden olarak kendini gösteren göz tansiyonunun hızlı şekilde tedavi edilmesi gerekmektedir. Bilgisayarlı görme alanı muayeneleri ve göz siniri tomografileri çekilerek göz hasarının tespiti yapılmalıdır. Glokom tedavi edilmezse körlükle sonuçlanır. Birçok yöntemle göz için basıncını etkili şekilde düşürüp hastalığı kontrol altında tutabiliyoruz. Hastalığın geri dönüşü olmadığı için kontrollerin ihmal edilmemesi gerekiyor.”
 

Etiketler: Göz tansiyonu


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