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Gözaltına alınan 164 iş adamı adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütüne, ‘himmet’ adı altında finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 380 iş adamından 164’ü adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan 164 iş adamı adliyeye sevk edildi

10 Ocak 2017 15:23

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütüne ‘himmet’ adı altında finansal destek sağladığı tespit edilen 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. 

Karar üzerine harekete geçen İstanbul Mali Şube Müdürlüğü, İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 380 iş adamından 110’unun yurt dışında olduğu öğrenilirken, düzenlenen operasyonlar kapsamında 164 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 164 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Tugay Saday
İSTANBUL 

Etiketler: Fetullahçı terör örgütü


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