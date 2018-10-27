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Gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı

Gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı
Gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı

Kütahya merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 zanlıdan 10'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Ekim'de gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan D.I. , F.C., H.T., İ.Ç., İ.Ü., İ.K., K.C., M.A.K., R.A. ve Z.K. tutuklandı. Diğer şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla 16'sı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Altıntaş ilçesinde yaklaşık 6 ay önce 2 gencin uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize olarak uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri takibe almıştı. Çalışmalar sonucunda kent merkezi, Altıntaş ilçesi, Afyonkarahisar ve Isparta'da belirlenen 41 adrese, 30 jandarma timi ve 4 narkotik köpeğiyle eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Evlerde ve iş yerlerindeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 7 kuru sıkı tabanca, 6 pompalı tüfek ile yaklaşık 300 bin lira ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 28 şahıs gözaltına alınmıştı. 

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