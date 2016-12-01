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Gözaltına alınan iş adamları Bank Asya'ya milyonlar yatırmış

İzmir merkezli 6 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda hakkında yakalama çıkarılan 80 kişiden şu ana kadar 52'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasındaki iş adamlarının Bank Asya'ya 5 milyonu aşkın para yatırdıkları ve örgütün gizli haberleşme programını kullandıkları ileri sürüldü.


01 Aralık 2016 10:28

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli İstanbul, Muğla, Antalya, Kütahya ve Iğdır olmak üzere toplamda 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon yaptı. 80 kişinin adreslerine yönelik yapılan baskınlarda, 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı bulunan şüphelilerin çoğunun Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Mersinli Yeni Mahalle Cami Yaptırma Derneği, Çalışan Girişimci İş adamları Derneği ile Helezon Gençlik ve Spor Derneği yöneticileri olduğu belirtildi.

Bank Asya'ya örgüt liderlerinin talimatıyla milyonlar yatırmışlar
Öte yandan, gözaltına alınan iş adamlarının Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdıkları, yatırılan bu paraların toplamda 5 milyonu aştığı öne sürüldü. Yine gözaltında bulunan ve hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin, örgütün gizli haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandıkları ileri sürüldü. 28 kişinin aranmasına devam ediliyor. 

Hakan Gözalan - Atakan Şen
 

Etiketler: iş adamı, milyon


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