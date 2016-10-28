Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Gözaltına alınan öğretmenler sorgularının ardından serbest bırakıldı

Gözaltına alınan öğretmenler sorgularının ardından serbest bırakıldı

Olağan üstü hal kapsamında Aydın Valiliğinin onayıyla Didim’de açığa alınan 7 eğitim çalışanından 6’sı göz altına alınmıştı. Göz altına alınan 6 öğretmen emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan öğretmenler sorgularının ardından serbest bırakıldı

28 Ekim 2016 07:54

Bilindiği üzere Didim’de aralarında Didim İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, Didim Mesleki Eğitim Merkezi Müdür yardımcısı ile 5 öğretmen olmak üzere toplam 7 Eğitim çalışanı Olağan üstü hal kapsamında Aydın Valiliğinin onayıyla Çarşamba günü açığa alınmıştı. Açığa alınan 7 eğitim çalışanında 6’sı Perşembe günü sabah erken saatlerinde Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerinden tek tek alınarak göz altına alınmıştı. Göz altına alınan ve tamamı aynı zamanda Eğitim Sen üyesi olan 6 öğretmen İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

Hüseyin Çalışkan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!