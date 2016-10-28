Bilindiği üzere Didim’de aralarında Didim İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, Didim Mesleki Eğitim Merkezi Müdür yardımcısı ile 5 öğretmen olmak üzere toplam 7 Eğitim çalışanı Olağan üstü hal kapsamında Aydın Valiliğinin onayıyla Çarşamba günü açığa alınmıştı. Açığa alınan 7 eğitim çalışanında 6’sı Perşembe günü sabah erken saatlerinde Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerinden tek tek alınarak göz altına alınmıştı. Göz altına alınan ve tamamı aynı zamanda Eğitim Sen üyesi olan 6 öğretmen İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hüseyin Çalışkan