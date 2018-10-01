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Gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri serbest

Gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri serbest
Gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri serbest

İstanbul merkezli 5 ilde, yüksek takipçi sayısı olan bazı sosyal medya fenomenlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlar savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenledikleri operasyonda, kişisel hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda uyuşturucuyu özendirdikleri gerekçesi “Pucca” mahlası ile Pınar K., youtuber Ali Muhsin A., “Şam” mahlası ile rapçi Şamil Kürşad O., “Burry Soprano” lakaplı rapçi Burak A. bu sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sosyal medya fenomenleri savcılık talimatı doğrultusunda savcılığa giderek ifade verme şartıyla emniyetten serbest bırakıldı.  

Sadık Kahraman 

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