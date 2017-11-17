Gözaltına alınan Zafer Biryol’un Bylock kullandığı ve Bank Asya’ya para yatırdığı tespit edildi

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ/PDY’nin futbol yapılanmasına ilişkin soruşturmasını sürerken, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu gerekçesi ile eski futbolcu Zafer Biryol bu sabah polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerine başlanan Zafer Biryol'un, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı doğrultusunda, Bank Asya'daki hesabına 675 bin Türk lirası yatırdığı tespit edildi.

FETÖ/PDY’nin futbol yapılanmasına yönelik soruşturmada 22 Ağustos'ta gözaltına alınan ve tutuklanan eski kaleci Ömer Çatkıç'la aynı yapılanmada olduğu kaydedilen Zafer Biryol’un emniyetteki sorgu devam ediyor.

Sadık Kahraman

