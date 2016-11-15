Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Sivas merkezli Antalya, Afyonkarahisar, Ankara ve İstanbul'da FETÖ/PDY'ye finansal kaynak sağladıkları gerekçesiyle 7 Kasım'da iş adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda 27 iş adamı gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 11 iş adamı, Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Gözaltındaki 16 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hakan Kaleli

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