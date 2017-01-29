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Gözaltındaki 2 kişi emniyetten kaçtı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polisin 'dur' ihtiarına uymayarak kaçan ve Çorum'da yakalanan 4 kişiden 2'si ilçe emniyet binasından kaçtı.

Gözaltındaki 2 kişi emniyetten kaçtı

29 Ocak 2017 18:51
Gözaltındaki 2 kişi emniyetten kaçtı - Tıkla İzle

Çalıntı otomobille dün Çorum’da polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan 4 zanlı Erbaa’da yakalanmış otomobilde yapılan aramada bir kurusıkı bir gerçek tabanca ile bir pompalı tüfek ele geçirilmişti. Yakalanan zanlıların kullandığı araçta yapılan aramada bir kurusıkı bir tabanca ile bir pompalı tüfek ele geçirilmişti. Gözaltına alınan ve emniyette sorguları devam eden zanlılardan Ahmet D. ile Tanju K. ilçe emniyet müdürlüğü binasının yangın merdivenini kullanarak kaçtı. 

Kaçan zanlılar Ahmet D. ile Tanju K. yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Tokat il merkezinde yakalandı. 

Etiketler: Tokat


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