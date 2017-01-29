Çalıntı otomobille dün Çorum’da polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan 4 zanlı Erbaa’da yakalanmış otomobilde yapılan aramada bir kurusıkı bir gerçek tabanca ile bir pompalı tüfek ele geçirilmişti. Yakalanan zanlıların kullandığı araçta yapılan aramada bir kurusıkı bir tabanca ile bir pompalı tüfek ele geçirilmişti. Gözaltına alınan ve emniyette sorguları devam eden zanlılardan Ahmet D. ile Tanju K. ilçe emniyet müdürlüğü binasının yangın merdivenini kullanarak kaçtı.

Kaçan zanlılar Ahmet D. ile Tanju K. yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Tokat il merkezinde yakalandı.