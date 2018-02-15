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Gözaltındaki arkadaşına 'döner ekmek arası' uyuşturucu hap

Samsun'da uyuşturucudan gözaltında bulunan arkadaşına 'döner ekmek arası' uyuşturucu niteliği bulunan hap götüren genç çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, arkadaşı ise uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

Gözaltındaki arkadaşına döner ekmek arası uyuşturucu hap

15 Şubat 2018 20:45

Olay, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahlalesi'nde 3 ayrı kişiyi bonzai sattığı tespit edilen 22 yaşındaki Kürşat C.'yi gözaltına aldı. Kürşat C.'nin uyuşturucu sattığı kişilerden bonzai paketleri ele geçti. Sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülüp nezarethaneye konulan Kürşat C.'ye arkadaşı Müslüm O. (23), ekmek arası döner götürdü. Narkotik ekipleri ekmek arası dönerin içini kontrol ettiklerinde uyuşturucu niteliği bulunan 4 adet kapsül hap ele geçirdi. Olayla ilgili Müslüm O. da gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Kürşat C. ve Müslüm O. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Müslüm O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Kürşat C. ise "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. 

Muhammer Ay

Etiketler: döner, uyuşturucu

 

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