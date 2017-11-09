Gözaltındaki astsubay sayısı 47'ye çıktı

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında 20 astsubayın gözaltına alınmasının ardından Balıkesir, İzmir, Eskişehir, Konya, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Kayseri, Erzurum, Kırıkkale ve Ordu'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan toplam 53 muvazzaf astsubaydan 27’si daha gözaltına alındı.
Gözaltındaki 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Murat Çelik