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Gözaltındaki astsubay sayısı 47'ye çıktı

Amasya merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan muvazzaf astsubayların sayısı 47'ye çıktı.

Gözaltındaki astsubay sayısı 47ye çıktı

09 Kasım 2017 15:29

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında 20 astsubayın gözaltına alınmasının ardından Balıkesir, İzmir, Eskişehir, Konya, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Kayseri, Erzurum, Kırıkkale ve Ordu'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan toplam 53 muvazzaf astsubaydan 27’si daha gözaltına alındı.

Gözaltındaki 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Murat Çelik

Etiketler: amasya, astsubay, gözaltı

 

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