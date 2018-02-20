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Göze hangi vitamin iyi gelir? Göz sağlığı için hangi gıdalar tüketilmeli?

Diyetisyen Kübranur Ak, vitamin ve minerallerden zengin yeterli ve dengeli beslenmenin gözlere birçok faydasının olduğunu söyledi. Peki, göz sağlığı için hangi gıdalar tüketilmeli? Göz sağlığına ne iyi gelir? İşte göz sağlığına iyi gelen gıdalar ve vitaminler...

Göze hangi vitamin iyi gelir? Göz sağlığı için hangi gıdalar tüketilmeli?

20 Şubat 2018 17:51

Göz sağlığı için tüketilmesi gereken gıdalardan bahseden VM Medical Park Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniğinden Dyt. Kübranur Ak, “Göz sağlığı için elzem olan A vitaminine beslenmede; havuç, tatlı patates, brokoli, ıspanak, marul, yumurta ve sütle her daim yer verilmeli. Önemli bir antioksidan olan C vitaminine beslenmede; turunçgiller, kivi, yeşil-kırmızı biber, kuşburnu ve maydanoz ile her zaman yer verilmeli. En aktif antioksidan olan E vitaminine beslenmede; sert kabuklu kuruyemişler (fındık, badem, ceviz), yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler (marul, ıspanak, maydanoz) ve avokado ile her daim yer verilmeli. Metabolizmanın sağlıklı bir şekilde işlevini yerine getirmesi sağlayan B2 vitaminine beslenmede; et, süt, yoğurt, peynir, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler (marul, ıspanak, maydanoz), mantar, baklagiller ve tahıllar ile her zaman yer verilmeli. Retina gelişimi açısından önemli bir yapı taşı olan omega-3'e beslenmede; balık, keten tohumu ve cevizle her daim yer verilmeli. Vücutta birçok enerji sisteminde aktif olarak görev yapan çinko mineraline beslenmede; deniz ürünleri, kırmızı et, buğday, kurubaklagiller, ceviz ve bademle her zaman yer verilmeli” dedi.  

Etiketler: göz, göz sağlığı, göze ne iyi gelir

 

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