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Gözler Amerika Merkez Bankası'nın faiz toplantısında

Dolar kurunun son 4 ayın en düşük seviyesine gerilemesi sonrası gözler bu hafta içeresinde gerçekleşecek olan Amerika Merkez Bankasının (FED) faiz toplantısına ve yurtiçi enflasyon rakamlarına çevrildi.

Gözler Amerika Merkez Bankasının faiz toplantısında

02 Mayıs 2017 10:22

 Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör “ FED’in yarın yapacağı toplantıda faiz yükseltme ihtimalinin olmadığını söylerken, FED’in haziran ayındaki toplantısına yönelik mesajların önemli olacağını ifade etti. Gözgör, FED toplantısının yanı sıra yarın yurtiçinden açıklanacak enflasyon rakamlarında TL varlıkları üzerinde etkili olabileceğini sözlerine ekledi.

FED’in Mesaları Önemli Olabilir

Küresel piyasaların baş aktörü olmaya devam eden FED'in, yarın faiz kararını açıklayacağını belirten Kutay Gözgör; "Toplantı sonrasında FED başkanı Janet Yellen herhangi bir basın toplantısı gerçekleştirmeyecek. Piyasaların FED’in açıklayacağı para politikası metninde yapılacak değişikleri takip edecek. Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) açıklanan son makroekonomik verilerin beklentileri karşılayamaması sonrası bu toplantıda FED’in faiz yükseltme ihtimalinin neredeyse sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, piyasalar FED’in bilançosunu ne zaman küçültmeye başlayacağını ve Haziran ayında faiz artışı olup olmayacağına yönelik soruların cevaplarını aramaya çalışacak" dedi.

Enflasyon Rakamları Takip Edilecek

Faiz artışları ile ilgili "FED’in ne zaman faiz artışı yapabileceğini gösteren vadeli fiyatlara göre, Haziran ayında 25 baz puanlık faiz yükseltme ihtimalinin % 70 seviyelerinde yer aldığını görüyoruz" ifadelerini kullanan Kutay Gözgör , Sözlerine şöyle devam etti; "Yüksek diyebileceğimiz bir olasılıkla piyasalar Haziran ayında FED’in faiz artışını bekliyor. Aynı zamanda piyasalar yıl boyunca FED’in üç tane faiz artışı yapacağını ön görüyor. Eğer FED yarınki toplantıda metinde yapacağı değişikliklerle yıl içinde 3 veya daha fazla faiz artışı olabileceğine yönelik mesaj verirse küresel anlamda Doların değer kazandığını görebiliriz. Ancak, mevcut konjonktürde böyle bir ihtimalin düşük olduğunu ifade edebiliriz. FED’in daha yavaş bir faiz artışına yönelik mesajlar ise Doların değer kaybıyla sonuçlanabilir. Bu yüzden verilecek mesajlar Dolar TL paritesini de yakından ilgilendirecektir. Öte yarın yurtiçinden açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon rakamları ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminlerini yükseltmişti. Nisan ayında ise enflasyon oranının bir önceki aya göre % 1,30 artış göstermesi bekleniliyor. Enflasyon oranının beklentilerinden aşağı yönlü veya yukarı yönlü sapması TL varlıklarında oynaklığı yükseltebilir. Hem FED hem de enflasyon oranı odaklı bir hafta bizleri bekliyor olacak. Dolar kurunun teknik seviyelerine baktığımızda ise güçlü destek olan 3.500 – 3.550 bölgesinin aşağı yönlü geçilemediğini görüyoruz. Bu bölgesinin kırılması halinde gerilemeler hız kazanarak 3.4750 seviyesine doğru sürebilir. Direnç olarak ise 3.6050 izlenebilir."
 

Etiketler: amerikan merkez bankası, enflasyon rakamları, fed, nişantaşı üniversitesi, TCMB


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