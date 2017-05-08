Gözler cenazede Bülent Arınç'ı aradı... Sebebini kendi açıkladı

Arınç, dün Twitter hesabından, "11. Cumhurbaşkanımız Sn. @cbabdullahgul'ün muhterem babası Ahmet Hamdi Gül'ün vefatını teessürle öğrendim. Merhum Ahmet Hamdi Gül'e Allah'tan rahmet; başta Sn. @cbabdullahgul olmak üzere, tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" yazdı.

'MANİSA'DAYIM, ARABAM YOK'

Ancak bugün cenazeye katılmayan Arınç'a neden gitmediğini sorduk. Arınç, "Manisa'dayım. Buradan Kayseri'ye gitmek, öğle namazına yetişmek kolay değildi. Gidemedim. Altımda arabam yok. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun" dedi. "Makam aracınız yok mu" sorumuza ise Arınç, "Makam aracımı Ankara'da bırakmıştım. Manisa'ya uçakla geldim. Burada başka programlarım da vardı" yanıtını verdi.

Kaynak: Hürriyet