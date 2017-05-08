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Gözler cenazede Bülent Arınç'ı aradı... Sebebini kendi açıkladı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, çok sayıda bakan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski yeni milletvekilleri, işadamları katıldı. Ancak Gül'ün siyasette yol arkadaşı, AK Parti'yi birlikte kurdukları, TBMM eski Başkanı ve Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç'ın cenazede olmayışı dikkat çekti.

Gözler cenazede Bülent Arınçı aradı... Sebebini kendi açıkladı

08 Mayıs 2017 16:03

Arınç, dün Twitter hesabından, "11. Cumhurbaşkanımız Sn. @cbabdullahgul'ün muhterem babası Ahmet Hamdi Gül'ün vefatını teessürle öğrendim. Merhum Ahmet Hamdi Gül'e Allah'tan rahmet; başta Sn. @cbabdullahgul olmak üzere, tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" yazdı.

'MANİSA'DAYIM, ARABAM YOK'

Ancak bugün cenazeye katılmayan Arınç'a neden gitmediğini sorduk. Arınç, "Manisa'dayım. Buradan Kayseri'ye gitmek, öğle namazına yetişmek kolay değildi. Gidemedim. Altımda arabam yok. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun" dedi. "Makam aracınız yok mu" sorumuza ise Arınç, "Makam aracımı Ankara'da bırakmıştım. Manisa'ya uçakla geldim. Burada başka programlarım da vardı" yanıtını verdi. 

Kaynak: Hürriyet

Etiketler: abdullah gül, Bülent Arınç, cenaze


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