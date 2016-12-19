Tuzluca ilçesinin Aliköse köyü yakınlarında kendi etrafında dönen tilkiyi gören Yüzbaşılar köyünde oturan iki vatandaş, yaralı hayvanı yanlarına alarak kendi ahırlarına getirdiler. Köylülerin Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber vermesi üzerine gelen ekipler, iki gözü görmeyen bir tilki ile karşılaştılar. Ekiplerce koruma altına alınan tilkinin Kars Kafkas Üniversitesine gönderileceği belirtildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu, Yüzbaşılar köyünde oturan Erdoğan Çağaç ile Musa Kaman isimli vatandaşların Aliköse köyü yakınlarında kendi etrafında dönen bir tilki gördüklerini belirterek, “Duyarlı davranan vatandaşlar, tilkiyi de yanlarına alarak Yüzbaşılar köyünde bulunan kendilerine ait ahıra götürdükten sonra bize haber verdiler. Köylülerin bize haber vermesi üzerine gidip tilkiyi bulunduğu yerden aldık. Şu anda da karnı çok aç ve bizde besliyoruz. Sanırım retinasında bir sorun var. Gözündeki sorundan dolayı yarın Kafkas Üniversitesine gönderip orada cerrahi müdahale yapılacak. Yapılacak müdahalenin ardından, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya bırakacağız” dedi.

Ercan Tunç