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Gözleri görmüyor ama her attıkları gol oluyor

Türkiye Sesi Görenler 1. Liginde mücadele eden Yıldırım Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularının başarıları alkış topluyor.

Gözleri görmüyor ama her attıkları gol oluyor

12 Şubat 2017 15:35
Gözleri görmüyor ama her attıkları gol oluyor - Tıkla İzle

Gözleri görmeden şut çeken görme engelliler, çektikleri her şutla topu doksana atıyor. Hünerleriyle izleyenleri kendilerine hayran bırakan takım oyuncularının hedefi ise bu yıl şampiyon olmak. İdmanlarını düzenli olarak yapan engelli futbolcular, hedeflerinin milli takıma seçilmek olduğunu söyledi.

Yıldırım Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Kaptanı Tayfun Turgut, Turkcell Sesi Görenler 1. Liginde görme engelliler alanında şampiyon olmak istediklerini belirterek, "2016 yılında 2 ligde şampiyon olmuştuk. 2017 yılında birinci ligde deplasmanda maçlara gideceğiz. Görme engelliler, topun içindeki zil sesini duyup, sese odaklanarak topa vuruyorlar. Kale arkasında yönlendirici arkadaşlarımız oluyor. O doğrultuda topa vuruyoruz. Ligde Ankara’da 3 takım İstanbul, İzmir, Kayseri ve Denizli’de 1 takım var. 15 günde bir maçımız Bursa’da olacak. Hafta içi ve hafta sonu sürekli antrenman yapıyoruz” dedi.

Görme engelli futbolcu Adnan Yıldız ise, “Gözlerimin arkasında retina yırtılması oldu. Şimdi hiç göremiyorum. 2006 yılından itibaren gözlerimi kaybettim. Futbol oynamaya başladım. Şimdi birinci ligdeyiz, hedefimiz birinci ligde kalmak” şeklinde konuştu.

Burak Türker 

Etiketler: görme engelliler


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