Gözleri ormanda, kulakları ezanda

Ramazan ayında özellikle yerin bin metre altında oruçlarını açan maden işçileri dikkat çekerken, orman yangınlarının erken fark edilebilmesi için kurulan yangın gözetleme kulelerinde görevli orman işçileri de yerden bin metre yükseklikte iftarını yapıyor. 20 bin hektarı kapsayan alanda 1 Haziran ve 31 Ekim tarihleri arasında 7 gün 24 saat nöbet tutan orman işçisi Yetik çifti de, Manisa’daki onlarca orman işçisi aileden yalnızca biri. Kavakalan Orman İşletme sınırlarındaki 20 bin hektarlık ormanlık alan, 7 gün 24 saat esasıyla Akçaalan Gözetleme Kulesi’nde görevli 53 yaşındaki Mehmet Emin Yetik ve eşi 44 yaşındaki Atiye Yetik tarafından gözetleniyor. 17 yıldır, yangın sezonu başladığında bin metre yükseklikteki gözetleme kulesinde yaşayan Yetik çiftine, çocukları Emine ve Enise de eşlik ediyor. Sahur vaktine kadar Atiye Yetik, sahurdan sonra ise Mehmet Emin Yetik, dürbün ve telsizini eline alıp görebilecekleri en ufak bir dumana karşı tetikte bekliyor, olası bir durumda ekiplere haber veriyor. İftar öncesinde ise gözetleme kulesinde hummalı bir çalışma başlıyor. Yetik çiftinin üniversite öğrencisi kızları 21 yaşındaki Emine ve lise öğrencisi 17 yaşındaki Enise annelerine mutfakta yardım ederken, baba Mehmet Emin Yetik de bu sırada 20 bin hektarlık alanı gözetlemeye devam ediyor. Baba Yetik, daha sonra kızlarıyla birlikte sofrayı kuruyor ve Yetik ailesi, tek başlarına ancak birçok kişinin sahip olamayacağı bir manzarada oruçlarını açıyor.

“Onlar bin metre altında, biz bin metre yükseklikte”

Mehmet Emin Yetik, "Gözetleme kulesinde 24 saat gözetleme yapıyorum. Duman gördüğümde ekiplerime bilgi veriyorum. Haziran ayından Ekim ayı sonuna kadar 24 saat esasıyla çalışıyoruz. İftarda Allah ne verdiyse onu yiyoruz. Madenci arkadaşlarımız yerin bin metre altında oruçlarını açarken, biz de yerden bin metre yükseklikle iftar yapıyoruz, bir yandan da ormanlarımızı koruyoruz. Allah madenci arkadaşlarımıza da kolaylık versin” dedi.

"Yalnız iftar yapıyoruz"

Geceleri eşiyle dönüşümlü olarak çalıştıklarını belirten Atiye Yetik ise “Eşim yattığı zaman ben kalkıyorum, ben yattığım zaman da eşim kalkıp ormanları gözetliyoruz. Birbirimizi bu şekilde dengeliyoruz. Ramazan ayında da sahura kadar ben gözetleme yapıyorum, sahurdan sonra eşim gözetliyor. Çok yüksek bir yerde olduğumuz için iftara pek misafirimiz gelmiyor. Çoğunlukla yalnız iftar yapıyoruz. Gelen olursa da her zaman kapımız açık" diye konuştu.

Atiye Yetik, büyük yangınlarda büyük heyecan yaşadıklarını ve hemen ekiplere haber verdiklerini söyledi.

7 gün 24 saat nöbet

İşletme Şefi Tezcan Alaca,, Akçaalan Gözetleme Kulesi’nin Kavakalan Orman İşletme sınırlarındaki 20 bin hektarlık ormanlık alanı gözetlediğini kaydederek, "7 gün 24 saat esasıyla 20 bin hektarlık alan gözetleniyor. Herhangi bir duman ve yangın ihbarında santralimize haber verilerek tüm ekipler yangının boyutuna, dumanın durumuna göre yönlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Alaca ayrıca, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla köy muhtarlıklarında bilgilendirme toplantıları yaptıklarını, vatandaşların yangın ihbarlarını 112 kanalından yapabileceklerini de sözlerine ekledi.

Ceren Atmaca - Halil Karahan