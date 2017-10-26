Gözlerini bağlayıp tavuk doğradı, internet fenomeni oldu

Kızıltepe’de yaklaşık 25 yıldır tavukçuluk yapan Mehmet Karaosmanoğlu, müşteri çekebilmek için tavuk doğrama işini şova dönüştürdü. Bütün tavuğu önüne aldıktan sonra gözlerini bağlayarak, parçalara ayıran Karaosmanoğlu, videolarının müşterileri tarafından sosyal medyada paylaşılması üzerine internet fenomeni oldu. Bazı müşterileri, sadece Karaosmanoğlu’nu izlemek için iş yerine gelmeye başladı.

İşini severek yaptığını anlatan Karaosmanoğlu, “Kendi alanımda uzmanım. En farklı yaptığım kesim tekniği ızgaralık ürünler için. Cizre, İstanbul, Mardin ve Kızıltepe gibi birçok yerde büyük marketlerde çalıştım ve kendimi geliştirdim. 25 yıldır bu işi yapıyorum. Birçok müşterim sadece kesimi görmek için geliyor” dedi.

Diler Erbeyi