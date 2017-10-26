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Gözlerini bağlayıp tavuk doğradı, internet fenomeni oldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir esnaf, tavuk doğramayı şova dönüştürdü. Gözleri kapalı bir şekilde bütün tavuğu parçalara ayıran esnaf, müşterilerinin videolarını sosyal medyada paylaşmasıyla fenomen oldu.

Gözlerini bağlayıp tavuk doğradı, internet fenomeni oldu

26 Ekim 2017 16:49
Gözlerini bağlayıp tavuk doğradı, internet fenomeni oldu - Tıkla İzle

Kızıltepe’de yaklaşık 25 yıldır tavukçuluk yapan Mehmet Karaosmanoğlu, müşteri çekebilmek için tavuk doğrama işini şova dönüştürdü. Bütün tavuğu önüne aldıktan sonra gözlerini bağlayarak, parçalara ayıran Karaosmanoğlu, videolarının müşterileri tarafından sosyal medyada paylaşılması üzerine internet fenomeni oldu. Bazı müşterileri, sadece Karaosmanoğlu’nu izlemek için iş yerine gelmeye başladı. 

İşini severek yaptığını anlatan Karaosmanoğlu, “Kendi alanımda uzmanım. En farklı yaptığım kesim tekniği ızgaralık ürünler için. Cizre, İstanbul, Mardin ve Kızıltepe gibi birçok yerde büyük marketlerde çalıştım ve kendimi geliştirdim. 25 yıldır bu işi yapıyorum. Birçok müşterim sadece kesimi görmek için geliyor” dedi. 

Diler Erbeyi

 

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