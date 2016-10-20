Bu gençleştirme operasyonlarından birisi de Göz Kapağı estetiği operasyonu olan Blefaroplasti’dir. Medicana Bahçelievler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özgür Yaşar, göz kapağı estetik operasyonları ve yöntemleri hakkında bilgilendirdi.

Göz Kapağı Estetiğinde Blefaroplasti

Genellikle Blefaroplasti üst göz kapaklarındaki yaşlanma belirtilerinin giderilmesi amacıyla yapılmaktadır. Bununla beraber göz altı torbalarının ve sarkmalarının giderilmesi için de uygulanabilmektedir.

Üst göz kapağı zamanla sarkarak göz üzerine düşer (Blefaroşalazis), buna bağlı olarak kaş ve göz kenarı da bu sarkmadan etkilendiğini dile getiren Op. Dr. Yaşar, ''Yıllar içerisinde bu şekilde yerçekimine yenik düşen göz çevresi dokuları, kişinin olduğundan daha yaşlı görünmesine neden olabilmektedir. Bu durum bazı kişilerde moral bozukluklarına ve motivasyon kayıplarına yol açabilmektedir. Üst kapak Blefaroplastisi operasyonu ile lokal anestezi altında yaklaşık 45 dk sonrasında hastalarımız yeniden genç bir görünüme kavuşabilmektedirler. Bu işlem sırasında sarkmış ve gevşemiş göz kapağı derisi ile birlikte, deri altındaki bir miktar ince kas tabakası da birlikte alınır. Bu sayede göz kapakları üzerinde gereksiz ağırlık yapan bu dokulardan kurtulmuş oluruz. Deneyimli ellerde yapılan işlem sonrasında göz çevresinde veya kapaklarda herhangi bir dikiş izi kalmamaktadır. Bu küçük fakat sonuçları itibariyle büyük operasyonu bayanlar kadar erkek hastalarımız da yoğun bir taleple istemektedirler'' şeklinde konuştu.

Blefaroplasti sonrasında genelde 1 haftada tam bir iyileşme gerçekleştiği bilgisini veren Op. Dr. Yaşar, ''Kişiler operasyon öncesinde kan sulandırıcı gibi ilaçlar kullanıyorlarsa mutlaka doktora bunu belirtmeleri gerekmektedir. Yoksa iyileşme süreci hematom, ödem gibi nedenlerle uzayabilmektedir. İşlem sonrasında yaklaşık 3 hafta kadar genellikle kapaklar üzerine pomad veya merhem gibi lokal ilaçlar kullanmaktayız'' dedi.