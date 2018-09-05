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Gözlüğü ve şapkası otomobilin camına yapıştı

Gözlüğü ve şapkası otomobilin camına yapıştı
Gözlüğü ve şapkası otomobilin camına yapıştı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Yaklaşık 20 metre savrulan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında, Bursa-Yalova yolunda, İznik lambaları yakınlarında meydana geldi. Işık ihlali yaptığı ileri sürülen Ali N. idaresindeki 54 TY 614 plakalı otomobil, ana yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Hüseyin Kuşlu (66) isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan yaşlı adam yaklaşık 20 metre savrulup refüje düştü. Hüseyin Kuşlu ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 

Otomobil sürücüsü Ali N. gözaltına alınırken, kazada ölen Hüseyin Kuşlu’nun şapkası ile gözlüğü otomobilin kırılan camının arasına sıkıştı. Kazaya şahit olan vatandaşlar, otomobilin kırmızı ışıkta geçtiğini ileri sürdü. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.  

Musa Öztürk 

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