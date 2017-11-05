Göztepe 1-3 Beşiktaş Maçı Özeti ve Golleri İzle|Göztepe BJK kaç kaç bitti?

Maçtan dakikalar
1. dakikada Tayfur'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Fabri topu son anda kornere çeldi.
6. dakikada Tayfur'un ara pasında Ghilas ceza sahası içinde topla buluştu. Ghilas'ın vuruşunda Fabri topu kornere çeldi.
7. dakikada Ryan Babel'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
16. dakikada Talisca ceza sahası dışından şutunu çekti, top direğin dibinden auta gitti.
27. dakikada Quaresma'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan ileri çıkan Pepe kafayı vurdu. Fakat top direğin üstünden auta gitti.
37. dakikada Gouffran'ın uzaklardan yaptığı vuruşta önce Fabri dokundu ardından direğe çarpan top kornere gitti.
Stat: Bornova
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx
Göztpe: Beto xx, Sabri Sarıoğlu xx, Kadu xx, Leo xxx, Traore xx, Selçuk Şahin xx, Gouffran xx, Andre Castro xx, Tayfur xxx, Halil xx, Ghilas xx
Yedekler: Günay, Tanju, Rotman, Emre Can, Ömer, Erol Hakan, Segbefia, Doğanay, Muhammed Enes, Axell
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Beşiktaş: Fabri xxx, Adriano xx, Pepe xxx, Tosic xx, Gökhan Gönül xx, Quaresma xx, Ryan Babel xxx, Atiba xx, Tolgay xx, Talisca xxx, Cenk Tosun xx
Yedekler: Tolga, Mitrovic, Negredo, Oğuzhan, Mustafa Pektemek, Medel, Necip Uysal, Lens, Fatih Aksoy, Orkan Çınar
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Talisca (dk. 7) (Beşiktaş)
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Ali Gözeten - Atakan Şen - Sinan Yeniçeri