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Göztepe 1-3 Beşiktaş Maçı Özeti ve Golleri İzle|Göztepe BJK kaç kaç bitti?

Süper Lig'de Göztepe evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Göztepe Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Göztepe Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri izle...

Göztepe 1-3 Beşiktaş Maçı Özeti ve Golleri İzle|Göztepe BJK kaç kaç bitti?
Göztepe Beşiktaş Maçından Kareler - Foto Galeri

05 Kasım 2017 21:27
Göztepe Beşiktaş maçı - Tıkla İzle

Maçtan dakikalar

1. dakikada Tayfur'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Fabri topu son anda kornere çeldi.

6. dakikada Tayfur'un ara pasında Ghilas ceza sahası içinde topla buluştu. Ghilas'ın vuruşunda Fabri topu kornere çeldi.

7. dakikada Ryan Babel'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

16. dakikada Talisca ceza sahası dışından şutunu çekti, top direğin dibinden auta gitti.

27. dakikada Quaresma'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan ileri çıkan Pepe kafayı vurdu. Fakat top direğin üstünden auta gitti.

37. dakikada Gouffran'ın uzaklardan yaptığı vuruşta önce Fabri dokundu ardından direğe çarpan top kornere gitti.

Stat: Bornova

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx

Göztpe: Beto xx, Sabri Sarıoğlu xx, Kadu xx, Leo xxx, Traore xx, Selçuk Şahin xx, Gouffran xx, Andre Castro xx, Tayfur xxx, Halil xx, Ghilas xx

Yedekler: Günay, Tanju, Rotman, Emre Can, Ömer, Erol Hakan, Segbefia, Doğanay, Muhammed Enes, Axell

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Beşiktaş: Fabri xxx, Adriano xx, Pepe xxx, Tosic xx, Gökhan Gönül xx, Quaresma xx, Ryan Babel xxx, Atiba xx, Tolgay xx, Talisca xxx, Cenk Tosun xx

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Negredo, Oğuzhan, Mustafa Pektemek, Medel, Necip Uysal, Lens, Fatih Aksoy, Orkan Çınar

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gol: Talisca (dk. 7) (Beşiktaş) 

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CENK TOSUN'UN GOLÜ İÇİN TIKLAYIN

GÖZTEPE'NİN ATTIĞI GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ali Gözeten - Atakan Şen - Sinan Yeniçeri
 

Etiketler: Göztepe Beşiktaş, süper lig

 

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