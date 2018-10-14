Göztepe: 1 - Altınordu: 1

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Kerim Alıcı'nın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Kemal Rüzgar kafayı vurdu, top kalecide kaldı.

11. dakikada Atakan Üner ceza sahası yayı üzerindeki Murat Uçar'ı gördü. Murat'ın içeriye ortasında Kemal Rüzgar topu ağlara gönderdi. 0-1

21. dakikada Atakan Üner sağ çaprazdan içeriye girdi, dar açıdan vuruşunda top yandan auta çıktı.

22. Yalçın Kayhan'ın pasında topla buluşan Cikalleshi, kaleci Erhan Erentürk ile karşı karşıya kaldı. Cikalleshi'nin açısını daraltan Erhan, başarılı hamlesi ile topu aldı.

58. dakikada Samed Ali'nin sol taraftan gönderdiği pasta topla buluşan Yalçın çok sert vurdu. Kaleci Erhan son anda uzanarak topu kornere çeldi.

71. dakikada topla buluşan Cikalleshi savunmayı ve kaleciyi çalımladıktan sonra boş kaleye topu bıraktı. 1-1

76. dakikada Gouffran ceza sahası dışından sert vurdu kaleci son anda uzanarak topu kornere çeldi.

77. dakikada Ngando'nu kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde oluşan karambolde Hakan Cinemre'nin kafa vuruşu önce savunmaya, sonra direğe çarptı.

87. dakikada Sefa Yılmaz'ın kullandığı köşe vuruşundan gelen topa Mehmet Enes Sığırcı kafayı vurdu, top direkten döndü.

---KÜNYE---

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, İlker Takpak, Sezgin Çınar

Göztepe: Göktuğ Bakırbaş (Eren Bilen dk.46), Hakan Cinemre, Kadu, Yalçın Kayan, Erol Hakan Sepil (Berkan Emir dk.57), Alpaslan Öztürk, Yoan Gouffran, Tayfur Bingöl, Samed Ali Kaya, Axel Ngando, Sokol Cikalleshi (Oliver Kubilay dk. 83 ?)

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Altınordu: Erhan Erentürk (Ali Emre Yanar dk.63), Kerim Alıcı (Onur Taha Takır dk.46), Sinan Osmanoğlu (Mehmet Enes Sığırcı dk. 72), Hasan Hatipoğlu (Recep Yemişci dk. 63), Ali Yaşar, Murat Uçar (Deniz Kılınç dk. 16), Berkay Samancı (Egehan Gök dk. 79), Hüseyin Atakan Üner, Sefa Yılmaz, Muhammed Mert, Kemal Rüzgar

Goller: Kemal Rüzgar (dk. 11) (Altınordu), Cikalleshi (dk. 71) (Göztepe)