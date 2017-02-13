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Göztepe: 1 Balıkesirspor: 1 (maç sonucu)

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Balıkesirspor’u konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kalarak liderlik fırsatını kaçırdı.

Göztepe: 1 Balıkesirspor: 1 (maç sonucu)

13 Şubat 2017 21:40

TFF 1. Lig maç sonucu: Göztepe: 1 – Balıkesirspor: 1

Maçtan dakikalar

29. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adis'in vuruşunda top auta gitti.

43. dakikada Sandro rakiplerini sırayla geçtikten sonra ceza sahasında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada Adis'in kullandığı penaltıyı kaleci Atilla çıkardı.

45. dakikada Halil'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.

54. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Adis'in vuruşunda top az farkla auta gitti.

55. dakikada Mehmet'in şutunda kaleci Günay topu kornere çeldi.

73. dakikada Halil'in ortasında Adis Jahovic kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

90. dakikada kornerden gelen ortaya iyi yükselen Abdulkadir, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

Stat: Bornova
Hakemler: Süleyman Abay xx, Bahtiyar Birinci xx, Soner Maraş xx
Göztepe: Günay xx, Fuchs xx (Soner dk. 87 ?), Lokman xx, Emre Can xx, Canberk xx, Gosso xx, Halil xxx (Murat dk. 76 x), Sandro xxx, Segbefia x (Hakan dk. 60 xx), Tayfur xx, Jahovic xxx
Yedekler: Göktuğ, Emre Aygün, Sinan, Umut
Teknik Direktör: Okan Buruk
Balıkesirspor: Atilla xx, Okan xx, Bülent xxx, Glumac xx, Oğuzhan xx (Cüneyt d90+4 ?), Eray xx, İshak xx, Nizamettin xxx, Mehmet x (Abdulkadir dk. 77 xx), Burak xx, Bekamenga xx
Yedekler: Vukovic, Doğa, İbrahim, Kethevoama, Çağatay
Teknik Direktör: Can Cangök
Goller: Adis Jahovic (k. 73) (Göztepe), Abdulkadir (dk. 90) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: İshak, Bekamenga, Okan (Balıkesirspor), Emre Can, Gosso, Tayfur (Göztepe) 

Ali Gözeten - Halil Karahan 

Etiketler: balıkesirspor, Göztepe, maç sonucu, TFF 1. Lig


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