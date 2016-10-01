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Göztepe: 1 - Elazığspor: 1

FF 1. Lig’in 6. hafta maçında Elazığspor’u konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Göztepe: 1 - Elazığspor: 1

01 Ekim 2016 21:32

Maçtan dakikalar

13. dakikada kaleciden seken topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Halil Akbunar’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
15. dakikada Tom'un savunma oyuncularına geçerek ceza sahası içindeki vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1
24. dakikada Halil’in sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Serdar Kulbilge golü önledi.
34. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Leo’nun vuruşunda meşin yuvarlak Elazığspor savunmasından döndü.
43. dakikada Gökhan Karadeniz’in pasında ceza sahası içinde Adis’in vuruşunda kaleci Serdar topu çeldi.
54. dakikada Tom’un vuruşunda top kaleci Günay’da kaldı.
58. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adis’in vuruşunda top rakip kalecide kaldı.
87. dakikada Leroy’un kullandığı kornerde Adis kafayı vurdu, top auta gitti.

Stat: Doğanlar
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Alpaslan Dedeş xx, İsmail Şencan xx
Göztepe: Günay xx, Tanju xx, Lokman xx, Gençer xx, Leo Schwechlen xx, Gosso xxx, Segbefia xx (Doğa dk. 46 xx), Halil xx (Umut dk. 78 xx), Gökhan xx (Leroy George dk. 58 xx), Tayfur xx, Adis Jahovic xxx
Yedekler: Göktuğ, Fuchs, Mehmet Erdem, Emre
Teknik Direktör: Okan Buruk
Elazığspor: Serdar xx, Hamidou Traore xxx, Onur xx, Ömer Yıldız x (Ümit dk. 90+2 ?), Hakan Bilgiç xx (Mesut dk. 77 x), Ali Fırat xx, Murat Kayalı xx (Gilles Binya dk. 86 ?), Mehmet xx, Çağrı xx, Murat Kalkan xx, Tom xx
Yedekler: Mirsat, Hakan Esa, Lamjed Chehoudi, Ömer Kara
Goller: Halil (dk. 13) (Göztepe), Tom (dk. 15) (Elazığspor)
Sarı kartlar: Tayfur, Gençer, Adis Jahovic, Doğa (Göztepe), Hamidou Traore, Çağrı, Murat Kalkan (Elazığspor) 


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