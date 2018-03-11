Göztepe Antalyaspor Maçı Canlı Şifresiz İzle | Göztepe Antalya Maçı Kaç Kaç? (beIN SPORTS İzle)

Göztepe Antalyaspor maçı canlı izle! Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Göztepe evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Futbol severler Göztepe Antalyaspor maçını canlı şifresiz kesintisiz izlemek için aramalar yapıyor. Göztepe Antalyaspor maçını canlı izleme yolları nelerdir? Göztepe Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Göztepe Antalyaspor maçıyla ilgi tüm detaylar... Spor Toto Süper Lig'de aldığı 10 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyetle 8. sırada kendine yer bulan Göztepe; 6 galibiyet, 7 beraberlik, 11 mağlubiyetle 15. sırada yer alan Antalyaspor'u ağırlıyor. İşte Göztepe Antalyaspor maçıyla ilgi tüm detaylar...

Göztepe Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Göztepe Antalyaspor maçı 11.03.2018 tarihinde saat 13:30'da başlayacak. Kritik mücadele beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak.

Göztepe Antalyaspor maçı hakemleri?

FIRAT AYDINUS(Hakem)

ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET CEM HANOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

KORAY GENÇERLER(Dördüncü Hakem)

Antalyaspor’da Göztepe hazırlıkları



Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Göztepe karşısına çıkacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Göztepe maçının taktiksel provalarını çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın ikinci bölümünde 2 grup halinde şut çalışıldı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, şut çalışmasının ardından takımı yarım sahada çift kale maç yaptırdı. Futbolcuların iddialı mücadelesine sahne olan maçı beyaz takım 4-2 kazandı.

Hamza Hamzaoğlu: "Kaybettiğimiz puanları Göztepe maçında telafi etmek istiyoruz"

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, geçen hafta Sivasspor karşısında kaybettikleri puanları Göztepe mücadelesinde telafi etmek istediklerini belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi sahada futbolcularla kısa bir toplantı yapan Hamzaoğlu, oyuncularının maça iyi odaklanmalarını istedi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra taktiksel çalışma yaptı. Hamza Hamzaoğlu, oyuncularına taktikler vererek, sürekli uyarılarda bulundu. Çalışmaya sakatlığı nedeniyle Salih Dursun, Zeki Yıldırım ve Danilo katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Nazım Sangare ise fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı koşu yaptı. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, geçen haftayı Demir Grup Sivasspor karşısında mağlup kapattıkları için üzgün olduklarını söyledi. İyi bir mücadele ortaya koymalarına rağmen yaptıkları hatalardan dolayı goller yediklerini belirten Hamzaoğlu, "Sonuçta kendi sahamızda kazanmamız gereken maçı kaybettik. Şimdi Göztepe maçı çok daha önem kazandı. Arka arkaya oynayacağımız iki deplasman maçı var. Bunlardan maksimum puanla dönmek zorundayız" diye konuştu.

"Önümüzdeki hafta kaybettiğimiz puanları telafi etmek istiyoruz"

Antalyaspor'un doğru yolda olduğunu, her gün daha iyiye gittiğini ifade eden Hamzaoğlu, moral bozmadan çalışmaya devam ettiklerini kaydederek, "Önümüzdeki haftaya en iyi şekilde hazırlanıp, kaybettiğimiz puan veya puanları telafi etmek istiyoruz. Eksik oyuncular sorun değil. Sonuçta 28 kişiyiz ve herkes forma için hazır bekliyor. Gönül istiyor ki önümüzdeki iki maçı da kazanalım. Ama kolay değil. İki deplasman maçı, iki zorlu rakip. Oturmuş kadroları ve belli oyun planları olan takımlarla oynayacağız. İşimiz zor ama kolaya çevirmek bizim elimizde. Biz doğru şeyleri yapar, birlikte hareket eder, yine takım halinde hem savunur hem hücum edersek oralardan da başarılarla dönebiliriz" açıklamasını yaptı.

Göztepe Antalyaspor Maçı Canlı Nasıl İzlenir?

Göztepe Antalyaspor maçını beın SPORTS ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak da izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğin kullanabilirsiniz.

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