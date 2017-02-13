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Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den Okan Buruk açıklaması

Süper Lig’e çıkmaları halinde Okan Buruk’un takımın başında kalacağını ifade eden Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, “Önümüzde iki kalem gelir elde edebileceğimiz konu var. Stadın gelmesiyle gelecek gelir ve Süper Lig geliri. İkisi birden olursa 2-3 yıl sonra UEFA’yı düşünmeye başlayacağım” dedi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepilden Okan Buruk açıklaması

13 Şubat 2017 16:04

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, İzmir’de basın kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Ligde bu akşam Balıkesirspor ile karşılaşacakları maç öncesi basın mensuplarını konuk eden Sepil, Gürsel Aksel Tesisleri’nin yerine yapılacak Göztepe Stadı için Türkiye’de örneği olmayan şekilde kendilerinin yaptırdığı proje çiziminin tamamlandığını söyledi. Mart ayı başlarında TOKİ tarafından ihale sürecinin başlayacağını ifade eden Mehmet Sepil, “Stadı 20 bin 35 kişilik yapacağız. Hayalimiz burayı bir AVM yapmak değil. Alışveriş alanları da olacak ama orayı spor ve sağlık yaşam merkezi haline getirmek istiyorum. Bu konuda birçok sağlık grubu ile görüşüyoruz. Statların işletme masrafları, getirecekleri gelirden daha fazla. Türkiye’de en büyük sorun yapılan statları kulüpler üstüne almıyor, genellikle belediyelere bırakıyor” diye konuştu.

Menderes Tekeli’de yapılacak 9 sahalı altyapı tesisleri için yine Mart ayında Menderes Belediyesi ile bir anlaşma yapmayı planladıklarını belirten Sepil, “Tesisin tamamlanmasının ardından Urla’daki tesisleri de buraya aktaracağız. Urla Adnan Süvari Tesislerini de Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devretmeyi planlıyoruz. Stat geliri olan bir Göztepe’nin Süper Lig’e çıkmasa bile 100 sene yaşayacaktır. Süper Lig’e çıkmazsak isim sponsorluğu konusunda gelirimiz düşebilir. Süper Lig’de olursak stat isim hakkından 3-4 milyon dolar alabiliriz ama 1. Lig’de bu rakam 1-1,5 milyon dolara kadar düşebilir. Ancak bu stat çok meşhur olacak. Üç Büyüklerle kıyaslamadan en iyi isim paralarından birini alacağız. Önümüzde iki kalem gelir elde edebileceğimiz konu var. Stadın gelmesiyle gelecek gelir ve Süper Lig geliri. İkisi birden olursa 2-3 yıl sonra UEFA’yı düşünmeye başlayacağım” ifadelerini kullandı.

“OKAN BURUK KALACAK”

Sezon sonunda Süper Lig’e çıkmaları halinde kadroda değişiklik yapmak zorunda kalacaklarını kaydeden Sepil, “Şu anda kadroda 25 oyuncumuz var. Eğer seneye çıkarsak belki 12-13 kişiden fazlası kadroda olamayacak. Süper Lig’e çıkarsak Okan Buruk kesinlikle kalacak. Ben değişimle başarının geleceğine inanmıyorum” dedi.

(Ali Gözeten / İHA)

Etiketler: Göztepe, Mehmet Sepil, Okan Buruk, uefa


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