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Göztepe deplasmanda ikinci galibiyetini aldı

Göztepe, TFF 1. Lig’in 7. haftasında deplasmanda Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti.


15 Ekim 2016 21:35

Mücadelenin ardından Göztepe Antrenörü İrfan Saraloğlu, sahadan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Eksik oyuncularımız vardı. Ama kadro derinliğimiz vardı. Eksik oyuncularımızın yerine gelen oyuncularda gayet iyi işler çıkardılar. Kanat organizasyonları yaparak gol hedefledik ve bunu da başardık. Rakibimiz kendi evinde gol atan ve puanlarını toplayan bir rakip. Bizi zorlayacaklarını biliyorduk. İlk golü bulduktan sonra ikinci gol içinde uğraştık ama olmadı. Sonuçta 3 puanı aldık” dedi. 

Mehmet Selman Bektaş
 

Etiketler: Göztepe


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