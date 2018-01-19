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Göztepe, devreyi Fenerbahçe ile açıyor

Süper Lig’de sezonun ilk devresini 30 puanla 6. sırada tamamlayan Göztepe, ikinci devreyi Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe maçıyla açıyor.

Göztepe, devreyi Fenerbahçe ile açıyor

19 Ocak 2018 19:24

7 haftada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 de yenilgi alarak 14 yıl sonra yükseldiği Süper Lig’de başarılı bir performans ortaya koyan Göztepe, Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de de 3 puan peşinde koşacak. Takımlarını ilk yarıda yalnız bırakmayan 2 bin 200 Göztepeli taraftar, Ülker Stadyumu'nda karşılaşmayı izleyebilecek.

Dış sahada 5 kez galip gelen, 1 maçından da beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, deplasmanda 3 yenilgi aldı. Sezonun ilk haftasında Bornova Stadı'nda oynanan karşılaşma ise 2-2 berabere tamamlanmıştı.

Yaşar Ozan Mayasız
 

 

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