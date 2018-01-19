Göztepe, devreyi Fenerbahçe ile açıyor

7 haftada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 de yenilgi alarak 14 yıl sonra yükseldiği Süper Lig’de başarılı bir performans ortaya koyan Göztepe, Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de de 3 puan peşinde koşacak. Takımlarını ilk yarıda yalnız bırakmayan 2 bin 200 Göztepeli taraftar, Ülker Stadyumu'nda karşılaşmayı izleyebilecek.

Dış sahada 5 kez galip gelen, 1 maçından da beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, deplasmanda 3 yenilgi aldı. Sezonun ilk haftasında Bornova Stadı'nda oynanan karşılaşma ise 2-2 berabere tamamlanmıştı.

Yaşar Ozan Mayasız

