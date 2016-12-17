MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Tolga’nın şutunda kaleci Günay topu kornere çeldi. Kullanılan kornerde Göztepe savunması topu uzaklaştırdı.
13. dakikada Halil Akbunar’ın ortasında Gençer topla buluştu. Gençer’in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti.
17. dakikada Pedriel’in topla birlikte ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top auta gitti.
26. dakikada Adis’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Mihaylov’da kaldı.
45. dakikada Adis’in rövaşata denemesinde top auta gitti.
50. dakikada Hakan Barış’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Mihaylov topu kornere çeldi.
53. dakikada Adis’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Mihaylov’da kaldı.
71. dakikada Mehmet Erdem’in ortasında Umut topla buluştu, Umut’un vuruşunda top auta gitti.
76. dakikada Hakan Barış’ın kullandığı kornerde Gençer’in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
90. dakikada Leroy’un direkten dönen topunu tamamlayan Halil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
KÜNYE
Stat: Bornova
Hakemler: Murat Özcan xx, Bahtiyar Birinci xx, Soner Maraş xx
Göztepe: Günay Güvenç xx, Benjamin Fuchs x (Mehmet Erdem Uğurlu dk. 63 xx), Tanju Kayhan xx, Leo Schwechlen xx, Gençer Cansev xx, Hakan Barı? xx, Jean Jacques Gosso x, Prince Segbefia x (Leroy George dk. 46 xx), Halil Akbunar xxx, Adis Jahovic xxx, Umut Nayir xx (Tayfur Bingöl dk. 81 ?)
Yedekler: Göktuğ Bakırba?, Lokman Gör, Emre Can Co?kun, Doğa Kaya
Teknik Direktör: Okan Buruk
Mersin İdmanyurdu: Nikolay Mihaylov xx, Mahmut Metin x (Ahmet Bener dk. 90+1 ?), Suarez Pedriel xx, Tolga ?ahin xx, Milan Mitrovic xx, Abdulkadir Korkut xx, Hakan Olkan x, Nurullah Kaya xx, Emrah Özyaylaz xx, Gökhan Akkan xx, (Sinan Kaloğlu dk. 83 ?) Güven Varol x
Yedekler: Hasan Da?, Bekir Can Sönmez, Mesut Ağgül, Melih Gökçek, Furkan Aydemir
Teknik Direktör: Yusuf ?im?ek
Goller: Gençer (dk. 76), Halil (dk. 90) (Göztepe)
Kırmızı kart: Hakan Olkan (dk. 28) (Mersin İdmanyurdu)
Sarı kartlar: Gosso (Göztepe), Abdulkadir Korkut (Mersin İdmanyurdu)