Göztepe Fenerbahçe Az Tv idman Tv şifresiz canlı izle | Göztepe Fener idman Tv şifresiz canlı

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor mağlubiyetini unutturmak istiyor. Peki Göztepe Fenerbahçe Az Tv idman Tv ekranlarından şifresiz canlı izlenebilecek mi? İşte detaylar...2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor. 49. Kez karşılaşacak iki takımda daha önce 48 kez karşılaşmış, bu müsabakaların 22’sini sarı-lacivertliler kazanırken, 7’sini Göztepe kazanmış ve 19 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştı.

KARŞILAŞMAYI CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Fenerbahçe’de goller duran toplardan

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’nin attığı son 3 gol duran toplardan geldi. Sarı-lacivertli ekip oynadığı müsabakalarda 2 kez penaltıdan ve 1 kez kornerden golü buldu. Fenerbahçe'nin deplasmanda attığı son dokuz gol yabancı oyunculardan geldi. Sarı-lacivertli formayla bir Süper Lig deplasmanında gol atan son yerli isim Şener Özbayraklı’nın Kasımpaşa karşısında attığı gol oldu.

Bayram Bektaş: “Fenerbahçe karşısında hedef galibiyet”

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, geride kalan iki haftada iyi oynadıklarını ancak puan alamadıklarını belirterek, şanssızlığı Fenerbahçe karşısında kıracaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’de cumartesi günü Fenerbahçe’yi konuk etmeye hazırlanan Göztepe’de bu maçın hazırlıkları devam ediyor. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Bayram Bektaş, henüz puan alamamalarına rağmen takımından memnun olduğunu söyledi. Bektaş, “Takım gerçekten çok iyi mücadele ediyor. Yavaş yavaş bazı bölgelerdeki eksikliklerimizi de tamamlıyoruz. Son transferimiz Borges’in kalitesi de Galatasaray karşısında ortaya çıktı. Yasin ilk kez 11 çıkmasına rağmen performansı gayet iyiydi. Datalara baktığımızda performans olarak Avrupa liglerinde oynayacak kadar iyi bir performansımız var. Bunlar bizi mutlu ediyor. Fakat bu kadar iyi oynayıp puan alamamak üzücü.

Her geçen gün üstüne koyarak ilerliyoruz. Kendi oyun felsefemizi oturttuğumuz zaman daha da güzel olacak. Moral ve motivasyonumuzu arttırmak için Galatasaray maçında bir puan almalıydık ama olmadı. Fenerbahçe karşısında iyi futbolla galibiyet almak için sahaya çıkacağız” diye konuştu.

“Forvet gelince rahatlayacağız”

Golcü transferi için çalışmaların sürdüğünü belirten Bektaş, “Transfer çalışmalarımız sürüyor. Görüştüğümüz isimler var ama fiyatlar çok değişken. Bu tarz olaylarla karşılaşınca iş biraz uzadı. Transfer sezonun son dönemlerine girerken umarım görüşmeler neticelenir. Forvet alamadığımız için Deniz Kadah zorlanıyor. Forvet arkası olduğu için onu ileride oynatınca çok daha fazla koşup daha fazla rakibe basıyor. Üçüncü bölgede top tutmaya çalışıyor ve efor anlamında zorlanıyor. Bu yüzden geride kalan haftalarda gerçek Deniz’i izleyemedik. Forvetin gelişiyle hem Deniz hem de takım olarak rahatlayacağız” dedi.

Bektaş ayrıca bir türlü isteneni veremeyen Ghilas’ın form seviyesinin takımdan aşağıda olduğunu da sözlerine ekledi.

Göztepeli Borges’in gözü Fenerbahçe’de

Göztepe’nin yeni transferi Celso Borges, hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta İspanya’nın Deportivo La Coruna’dan transfer edilen ve ayağının tozuyla Galatasaray karşısında forma giyen Kosta Rikalı orta saha oyuncusu Borges, çok iyi ekip olduklarını söyledi. Galatasaray karşısında ortaya koyulan futboldan övgüyle söz eden Kosta Rikalı oyuncu, “Maçın geneline bakarsak iyi bir oyun sergiledik. Sahada yapılması gereken her şeyi yaptık. Hocamızın bize söylediklerini ortaya koyduk ancak puan alamadık” ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe maçında ilk kez taraftarının huzuruna çıkacak olan Celso Borges, “Maç gününü sabırsızlıkla bekliyorum. Açıkçası çok heyecanlıyım. Biz iyi bir ekibiz. Fenerbahçe karşısında iyi bir skor almak için sahaya çıkıp mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye’ye geldiği için çok mutlu olduğunu aktaran deneyimli orta saha oyuncusu, Göztepe’de güzel şeyler yaşayacağına inandığının da altını çizdi. Borges, “Göztepe’e gelmek hayatım ve kariyerim açısından yeni bir deneyim. Hem çok mutlu hem de arzulu ve istekliyim. Burada güzel şeyler yaşayacağıma inanıyorum” dedi.

