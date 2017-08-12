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Göztepe Fenerbahçe saat kaçta hangi kanaldan izlenecek? Göztepe F.Bahçe ile karşılaşacak |Göztepe FB maçı canlı anlatımı

Göztepe Fenerbahçe maçı bu akşam nefesler tutuldu. Göztepe FB maçı canlı anlatımı. Lig hasreti son bulan taraftarlar Göztepe ile FB'nin maçını heyecan içinde izleyecek. Peki 14 yıl sonra rakip olacak Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta şifresiz mi izlenecek? İşte Göztepe FB maçı ile ilgili detaylar...

Göztepe Fenerbahçe saat kaçta hangi kanaldan izlenecek? Göztepe F.Bahçe ile karşılaşacak |Göztepe FB maçı canlı anlatımı

12 Ağustos 2017 21:05

Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta ve şifresiz mi oynanacak? sorusu futbol severler tarafından sorulmaya başlandı.Süper Lig'de 2017-2018 İlhan Cavcav sezonu Medipol Başakşehir-Bursaspor mücadelesi ile start aldı. Yeni transferlerle daha çekiimeli bir sezon izlenmesi beklenen ligde günün maçı Gözlepe-Fenerbahçe... Bir tarafta İzmir ekibi Göztepe, diğer tarafta da İstanbul temsilcisi Fenerbahçe... Peki bir hayli zorlu geçmesi beklenen Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta ve şifresiz mi izlenebilecek? Göztepe Fener maçı beIN Sports ekranlarındn şifreli olarak izlenebilecek. Ancak maçın canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden şifresiz ve canlı olarak anlatılacak. Fenerbahçe'de; Fernandao ve Mehmet Ekici cezalı, Göztepe'de ise Selçuk Şahin sakat olduğu için bu maçta forma giyemeyecek. Sizler de Göz Göz FB mücadelesini kaçırmak istemiyorsanız saat 21.45'ten itibaren ya ekran başına yada sayfamıza gelin... İşte Göztepe Fenerbahçe maçı ile ilgili detaylar...

İşte Fenerbahçe’nin ilk 11’i

Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Maçta ilk 11’ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun ilk haftasında Göztepe ile Bornova Stadı’nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, sahaya şu 11 ile çıkacak:

"Volkan Demirel, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Mauricio Isla, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Robin van Persie."

Göztepe’nin ilk 11’i ise şu şekilde:

"Beto, Sabri Sarıoğlu, Kadu, Peybernes, Schwechlen, Rotman, Castro, Scarione, Gouffran, Jahovic, Ghilas."

Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Göztepe, Süper Lig'in ilk maçında Fenerbahçe'yi İzmir'de Bornova Stadyumu'nda konuk edecek. beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak mücadele saat 21:45'te başlayacak.

Etiketler: canlı anlatım, fenerbahçe, Göztepe, skor


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