Göztepe Galatasaray canlı izle (Bein Sports) Göztepe GS maç kaç kaç ?

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Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında nefesler tutulacak ve gözler Bornova Stadı’nda olacak. 14 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig’de oldukça başarılı bir performans sergileyen Göztepe, sezonun son maçında Galatasaray’ı konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Göztepe'nin yarın saat 19.00'da Cüneyt Çakır’ın yöneteceği karşılaşmada konuk edeceği Galatasaray, müsabakadan 1 puan alsa dahi 2017-2018 Spor Toto Süper Lig şampiyonu olacak ve 21. kez mutlu sona ulaşacak.

Sabri forma giyemeyecek

Zorlu karşılaşma öncesinde ev sahibi Göztepe’de kart cezalıları Andre Poko ve Halil Akbunar kadroda olamayacak. İki oyuncunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Kadu, Kerem Atakan Kesgin ve 15 yıl boyunca Galatasaray formasını terleten Sabri Sarıoğlu da zorlu maçta takımlarını yalnız bırakacak. Galatasaray’da ise kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Brezilyalı sağ bek Mariano’nun da sakatlığını tamamen atlattığı bildirildi.

Tribünlerde şölen var

-Galatasaray karşılaşmasında tribünler tamamen dolacak. Ev sahibi Göztepe taraftarları kendilerine ayrılan biletleri 5 dakikada içinde tüketirken, yaklaşık 500 kişi yer ayrılan Galatasaraylı futbolseverler de misafir tribününde yerlerini alacak.

Beraberlik yetiyor

Ev sahibi Göztepe son haftaya 49 puanla 6. sırada girerken, Galatasaray ise 72 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Fatih Terim’in öğrencileri, karşılaşmadan 1 puan alması durumunda 21. Süper Lig şampiyonluğuna ulaşacak. Galatasaray’ın yenilmesi durumunda ise İstanbul’da oynanacak ve aynı saatlerde başlayacak olan Fenerbahçe-Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçlarının sonuçları beklenecek.

Üçlü averajda şampiyon Başakşehir

Son haftaya 72 puanla lider giren Galatasaray’a yarın oynayacağı karşılaşmada şampiyonluk için beraberlik yeterken, olası bir yenilgide ise işler karışacak. 69 puanı bulunan Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir kazanır, Galatasaray kaybederse şampiyonu üçlü averaj belirleyecek. Üçlü averajda ise Galatasaray ile Fenerbahçe’ye üstünlük kuran Başakşehir tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşacak.

Fenerbahçe’ye şampiyonluk için Atiker Konyaspor’u devirmek yetmiyor. Kazanmaktan başka bir çaresi olmayan sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın mağlup olmasını, Medipol Başakşehir’in ise puan kaybını bekleyecek.

Göztepe Galatasaray nasıl canlı izlenir?

Göztepe Galatasaray maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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