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Göztepe hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig’in ikinci yarısı için Antalya’da kampa giren Göztepe, hazırlıklarını günde çift idmanla sürdürüyor. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetiminde devam eden çalışmalarda futbolcuların oldukça neşeli olduğu gözlendi.

Göztepe hazırlıklarını sürdürüyor

05 Ocak 2018 18:07

Süper Lig’in iddialı ekiplerinden Göztepe, Antalya kampındaki 4. gününü, gerçekleşen çift antrenman ile tamamladı. Salonda gerçekleşen sabah antrenmanında kuvvet çalışması yapan oyuncular akşam antrenmanında ise ilk bölümde pas çalışması yaparken ikinci bölümde taktiksel çalışma yaparak antrenmanı tamamladı.

Teknik Direktör Tamer Tuna gözetiminde devam eden çalışmalarda futbolcuların oldukça neşeli olduğu gözlendi.

Öte yandan, Göztepe’nin kampta yapacağı hazırlık maçlarının da programı belli oldu. Antalya’da 3 özel maç oynayacak olan sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00’de İstanbulspor ile 10 Ocak’ta Konyaspor ile, 12 Ocak’ta da Adanaspor ile mücadele edecek.

Etiketler: Göztepe

 

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