Göztepe Karabükspor canlı izle (Bein Sports) Göztepe Karabük maç kaç kaç ?

Göztepe Karabükspor canlı izle! Bugün oynanacak olan karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Göztepe Karabükspor maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Göztepe Karabükspor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Göztepe Karabükspor maçı canlı izleme yolları. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

KARŞILAŞMAYI CANLI ANLATIM OLARAK TAKİP EDEBİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Göztepe’nin konuğu Kardemir Karabükspor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Avrupa ümitlerini devam ettiren Göztepe, yarın ligden düşmeyi haftalar öncesinden garantileyen Kardemir Karabükspor’u konuk edecek.

Spor Toto SüperLig'in 31. hafta açılış karşılaşmasında Göztepe, yarın saat 20.00’de Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak. Bornova Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Volkan Bayarslan yönetirken, Bayarslan’ın yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Samet Çavus yapacak.

Sakatlardan iyi haber

Kardemir Karabükspor’u konuk etmeye hazırlanan sarı-kırmızılı ekipte sakat futbolculardan gelen iyi haberler teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sol bek Adama Traore ile golcü Demba Ba’nın yanı sıra uzun bir sakatlık dönemi geçiren Hakan Çinemre’nin de oynayabilecek duruma geldiği öğrenildi. İzmir ekibinde geçtiğimiz haftalarda sezonu kapatan Kadu ve Atakan Kesgin dışında eksik veya cezalı oyuncu bulunmuyor. İzmir ekibi haftaya 44 puanla 6. basamakta girerken, 12 puanla ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor ise küme düşmeyi garantiledi.

Tamer Tuna: “Avantajı iyi kullanmalıyız”

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, sezon sonu olmasına rağmen hala takımının yüksek motivasyona sahip olduğunu ifade ederek, Kardemir Karabükspor maçını kazanarak 3 maçı içeride oynayacakları son 4 haftaya iyi başlamak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’de Kardemir Karabükspor’u konuk edecek Göztepe, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmana tam kadro katılan sarı-kırmızılıların neşeli olmaları gözlerden kaçmadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, ligde kalan 4 maçlarından 3’ünü İzmir’de oynayacak olmalarının kendileri için avantaj olduğunu ifade ederek, “Karabükspor maçını kazanarak bu 4 haftalık periyoda başlarsak bu avantajı yakalamış oluruz. Sezon başından beri amaçladığımız, düşündüğümüz hiç değişmedi. Her maça yeni bir başlangıç ve kazanma odaklı bir takım olarak başlıyoruz ve sezonu da böyle bitireceğiz. Oyun yapımız, oyun şeklimiz ve felsefemiz aynı” dedi.

Sezon sonuna yaklaşılmasına rağmen takımın motivasyonunun üst seviyede olduğunu aktaran Tuna, “Bu dönemlerde motivasyonun korunması çok zor olur. Oyuncuların çalışma disiplinleri ve bizim travmatik maçlardan sonra dönüşlerimizin iyi olması bunda etken. Bu motivasyonu sürdürmek istiyoruz. Bunu da Karabükspor maçında başlatıp inşallah sezonu da ligi iyi bir noktada bitireceğiz” diye konuştu.

“4 maçı kazanıp hedefimize ulaşacağız”

Kalan 4 maçı da iyi noktalamaları halinde hedeflerine ulaşabileceklerini aktaran Tuna, “Sezon başında kimse böyle bir lig düşünemezdi. En üstteki 4 takımın şampiyonluğa aday, UEFA Avrupa Ligi için adayların fazla ve puan olarak birbirine yakın takımlar var. Alt sıralardaki takımlar da öyle. Bu da maçlara hem seyir zevki adına hem de lige coşku anlamında katkıda bulunuyor. Lig güzel gidiyor. Üzülenler ve sevinenler olacak. Umarız ligin marka değerine ve kalitesine zarar getirilmeden bir lig sonu yaşanır. Yaptırımlar, algılar ve mesajlar değişebiliyor. Göztepe olarak futbol odaklı olmaya çalıştık. Bunu da koruyarak ligi sonlandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Göztepe Karabükspor nasıl canlı izlenir?



Göztepe Karabükspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.