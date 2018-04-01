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Göztepe Kasımpaşa maçı izle | beIN Sports canlı yayın

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda İzmir ekibi Göztepe ile oynayacak. İki takım bu maçla birlikte 14. kez birbirlerine rakip olacak. Mücadele ile ilgili canlı yayın izleme bilgileri bu haberimizde yer alıyor...

Göztepe Kasımpaşa maçı izle | beIN Sports canlı yayın

01 Nisan 2018 00:36

Göztepe Kasımpaşa maçı canlı izle...Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü 13.30’da Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Lacivert- beyazlılar, geride kalan 26 haftada 8 galibiyet, 7 beraberlik, 11 mağlubiyet ile 12. sırada yer alırken, İzmir ekibi Göztepe ise aldığı 11 galibiyet, 7 beraberlik 8 mağlubiyet ile 7. sırada bulunuyor. Süper Lig’in ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan mücadelede ise Kasımpaşa, sarı-kırmızılı ekibi Mensah, Murillo ve Popov’un golleriyle 3-1’lik skorla mağlup etmişti.İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

Göztepe’de Paşa’ya karşı tek galibiyet

Daha önce iki takım arasında oynanan 13 resmi müsabakada Kasımpaşa’nın farklı üstünlüğü bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, Göztepe’ye karşı 5 galibiyet alırken, sarı-kırmızılılar ise yalnızca 1 kez 3 puana uzanan taraf oldu. 7 mücadele de beraberlikle sona erdi.

Paşa’da parola galibiyet

Kasımpaşa, ligde oynanan son 4 maçta galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Paşa, son galibiyetini Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Galatasaray mücadelesinde aldı. Kemal Özdeş’in öğrencileri, İzmir deplasmanından 3 puanla dönerek 4 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi planlıyor.

Mensah cezalı

Kasımpaşa’nın Portekizli futbolcusu Bernard Mensah, Göztepe karşılaşmasında sahadaki yerini almayacak. Ligin 26. haftasında oynanan Antalyaspor maçının 50. dakikasında gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kalan genç futbolcu, Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakacak. Deneyimli Teknik Direktör Kemal Özdeş’in Mensah’ın yokluğunda ise Markus Neumayr veya Samuel Eduok’a görev vermesi bekleniyor. 

Göztepe Kasımpaşa nasıl canlı izlenir?

Göztepe Kasımpaşa maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Göztepe Kasımpaşa maçı şifresiz izlenebilir mi?

Göztepe Kasımpaşa maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

 

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